陸官媒稱宋楚瑜贊同「兩制台灣方案」協商　陸委會籲親民黨說明白

針對大陸官媒新華社周一（29日）刊出台灣親民黨主席宋楚瑜專訪，內容提及宋楚瑜非常贊同就「一國兩制」台灣方案展開民主協商，台灣陸委會今天（30日）發表聲明指出，宋楚瑜曾多次提過「絕不接受一國兩制」等，陸委會嚴厲譴責大陸官媒「一貫移花接木、扭曲、散布不實訊息的做法」，並建議親民黨進一步對外說明，以還原完整事實。

陸委會指，宋楚瑜過去已多次提過中華民國是主權國家、絕不接受「一國兩制」。（資料圖片）

陸委會指出，「習五條」的目標就是「以其設定的一國兩制、九二共識來消滅中華民國」，台灣人民絕不接受。台灣政府的兩岸政策一貫明確，不接受中共強加的政治主張，台灣2300萬人民有權利決定未來兩岸關係發展，更不會與武力威脅的一方討論消滅自己的國家，這是台灣朝野的共識。

陸委會續指，主權不是籌碼、民主不能交換，台人應深刻認清當前中共加大操作統戰分化及威嚇打壓，任何政治人物赴陸應堅守維護台灣2300萬人民福祉利益的主張、真實反映台灣民意。

陸委會強調，宋楚瑜過去已多次提過「中華民國是主權國家」、絕不接受「一國兩制」、亦絕不接受台灣是中國大陸的地方政府等。陸委會對於大陸官媒「一貫移花接木、扭曲、散布不實訊息的做法」知之甚深，並嚴厲譴責，同時建議親民黨進一步對外說明，以還原完整事實。

（台灣陸委會）