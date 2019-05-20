【Google禁華為】台灣約20萬名手機用家恐受影響　台媒教4招應對

路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能無法更新Android作業系統；華為日後推出的新手機，亦無法使用Google地圖、Gmail等Google程式和服務。 雖然華為發聲明指其智能手機產品和服務「在中國市場不受影響」，但香港、台灣用戶一向使用Google程式和服務，就無可避免受到波及。台灣《聯合晚報》就為華為用家提出4招應對方案。

華為稱其智能手機的產品和服務在中國市場不受影響。圖為華為Mate 20 Pro手機。（蔡浩騰攝）

文章指出，Google在全球約有25億名活躍的Android設備用戶，華為手機喪失更新Android系統的資格，將重創其在中國大陸以外的事業；台灣約有20萬名華為手機用戶都將受到影響。

文章分析指，未來中國大陸以外的華為手機用家面臨無法更新Android系統，華為日後推出的新手機亦無法使用Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。

文章列舉網民的不同意見，有人稱「中國境內沒差別，國際版本的機款影響大了」、「不會吧，我華為手機才剛進行5月的安全更新，難道那是最後一次更新？」但亦有網民認為未來有望恢復服務，「不過就暫停而已」，還有人說「這就是我愛用iPhone的原因」。

文章還列舉華為買家的4大應對策略▼▼

用家可使用微軟Outlook等程式，連接Gmail帳戶收發郵件。（網上圖片） Gmail：使用替代電郵App 若無法使用Gmail App，仍然有許多電郵應用程式可以收發Gmail帳戶的郵件，例如著名的微軟Outlook就提供Android程式，但民眾必須手動進行相關設定，且無法完整支援Gmail提供的服務和體驗。 此外，Gmail提供手機網頁版本，具有收發郵件、帳戶設定等基本功能。

YouTube：使用其他串流影音程式

串流影音網站和App多種多樣，無論Netflix等影片平台，還是Spotify、KKBOX等音樂程式都可作為YouTube的替代選項，但皆需收取資費。用戶亦可在手機上繼續使用YouTube網頁版，但功能受限。

地圖等服務亦可尋求第三方程式取代，用戶需漸漸習慣與Google不同的界面和功能。

文章認為，很多消費者都是因為華為的拍照功能決定入手，未來或可充當備用機。（Huawei）

考慮將華為手機作為備用機

文章認為，很多消費者都是因為華為的拍照功能，而決定入手華為手機。若對手機的安全防護、系統更新等問題較為介意，可考慮將華為手機作為備用機，再去入手一款其他品牌的新機。

改選其他品牌 使用Google服務

文章援引《消費者報導》雜誌副社長張琬萍表示，若近期有購買手機需求，又暫未入手華為手機，可以考慮另選手機品牌，以使用Google服務。由於消費者購買的是手機而非Google服務，未來Google服務若持續無法使用，或相關軟件無法更新，用戶都無法向華為求償。

（台灣《聯合晚報》）