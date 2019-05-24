【華為被禁】華為海思淡季狂下台積電訂單　消息人士透露原因

美國封殺華為後，多家外企先後切斷對華為的供應。不過華為旗下芯片廠海思半導體未雨綢繆，已經提前擴大對芯片採購量，拉高庫存量水位。

華為旗下的海思，已是僅次於蘋果的台積電第二大客戶。（網上圖片）

據台灣《經濟日報》23日報道，此時最受矚目，最讓整個台灣科技業議論紛紛的便是台灣積體電路製造股份有限公司。

該公司近年已成為指標性的「華為概念股」，華為旗下的海思，已是僅次於蘋果的台積電第二大客戶。一名台灣科技產業分析師說，「我華為的朋友稱，料都備好了，短期內沒有問題啦」。該分析師透露，今年上半年海思狂下台積電16納米訂單，幾乎救了台積電前兩季度業績。

由於上半年是智能手機淡季，蘋果、小米紛紛下調出貨目標，百分之百供應華為手機的海思，卻提出「超級樂觀」的出貨預測。

這名分析師表示，「備貨是有原因的，就像珍珠港事件之前一樣」。

報道稱，海思向來是最捧場先進製程的台積電客戶，台積電剛量產的第二代7納米，首度導入昂貴的EUV微影技術的7+，海思就搶先做了第一客戶。

美國商務部給予華為90天臨時許可寬限期，華為因應未來可能出現斷鏈情況，通知台灣、日本、韓國等芯片供應商，擴大對芯片採購量，拉高庫存量水位，台企包括聯發科等均受惠於這一波急單。（網上圖片）

由於美國對華為供應鏈下達禁令，美國商務部給予華為90天臨時許可寬限期，華為因應未來可能出現斷鏈情況，通知台灣、日本、韓國等芯片供應商，擴大對芯片採購量，拉高庫存量水位，台廠IC設計包括聯發科、瑞昱、聯詠、硅創等均受惠於這一波急單。

消息人士表示，海思過去幾年一直提升自有IC設計技術。策略上以扶植大陸面板廠及台灣IC設計為方向，在華為的支持下，聯詠與京東方合作，取代新思成為TDDI主要供應商，也延伸到AMOLED，合作關係緊密。

另據台積電供應鏈透露，由於華為新旗艦P30市場反應好，海思早已提前下單，第3季訂單提前到第2季生產，連帶後段封測廠日月光和內存主要供應商南亞科、旺宏等也獲得訂單挹注。

對於台積電繼續供貨華為一事，《中時電子報》分析稱，台積電之所以敢跟美國不同調的理由就在於，華為禁令其實保留些法律模糊空間。

台積電出口給華為的產品，源自於美國技術含量是否超過25%是標準，若超過25%，該產品就會被視為美國一部份，就必須遵守美國政府的華為禁令。

經過台積電查詢，內部已經完成精算，確認出貨給海思的產品，源自美國的技術低於25%，而且離25%還有一段距離。