台灣立法委員陳玉珍：一國兩制早已實施　不該視為毒蛇猛獸

台灣立法院臨時會全院委員會今日（25日）對司法院大法官被提名人行使同意權案審查。無黨籍立法委員陳玉珍詢問大法官被提名人楊惠欽時表示，台灣對她而言只是個「地名」而非「國名」，亦不該把「一國兩制」視為毒蛇猛獸，因為現況中，「中華民國已經實施一國兩制。」

陳玉珍曾是國民黨黨員，但在2019年金門縣立委補選中未獲國民黨提名而脫黨參選，最終以7117票當選。（資料圖片）

陳玉珍在會上追問楊惠欽「台灣是否是一個國家？」「中華民國的疆域包括哪裡？」「台灣是國家？還是地名？」「蔡總統適不適合自己稱『台灣總統』？」「有政黨天天喊台灣獨立，是否違反中華民國憲法？」對此，楊惠欽回應道，依照憲法現在處於國家統一前，固有疆域的範圍「很難去講」；她又稱，這是一個政治議題，基於大法官被提名人身份，不太適合有具體回應。

陳玉珍表示，根據憲法，中華民國疆域除台澎金馬，還包括現在的大陸，只是治權不及大陸地區。台灣對她而言只是個地名，而非國名，「這是人民的認知」。她又稱，中華民國已經實施一國兩制，大陸是一個制度，台灣地區是一個制度，「不要講到一國兩制就覺得是毒蛇猛獸，事實上憲法的規定就是如此。」

斥民進黨騙選票：不認同應該大膽修憲

相關說法在台灣引起熱議，陳玉珍之後受訪時解釋，「中華民國是國名、台灣只是地區」，稱民進黨既然取得政權，又是總統又是議會多數，如果不認同的這個說法就應該大膽修憲，不然只是騙選票，「把台灣變成真正是一個國家的名字啊！不要只是騙選票！」

資料顯示，陳玉珍生於金門，1999年踏入政壇，擔任金門縣議會議長陳水木的助理，2002年首度當選金門縣議員，此後在2006年、2014年再次當選縣議員。她於2014年加入國民黨，但在2019年金門縣立委補選中未獲國民黨提名而脫黨參選，最終以7117票當選。