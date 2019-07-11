【觀察】柯文哲或將借「失敗者聯盟」東風上位

台灣2020總統大選的選情逐漸白熱化，隨著國民黨初選即將落幕，外界對於台北市長柯文哲究竟會否參選的關注度也越來越高。



尤其柯文哲在2019年7月「雙城論壇」的表現和發言都十足像是個「準總統候選人」，雖然柯文哲始終説「他自己都不知道」會否參選，但各種參選的準備依然「鴨子劃水」般地進行，不禁讓外界認為他應該已經下定決心了。或許對於柯文哲來説，時機尚未成熟始終是一個讓他猶豫不決的主要原因。



2020總統大選不僅是依靠民調或網絡人氣就能獲勝的一場戰役，而基層動員和影響力其實更是決定勝負的關鍵。以往「柯家軍」或柯文哲幫忙月台的對象，不管是親民黨參選2018「九合一」中參選新竹縣長的徐欣瑩或參選台北議員的洪士奇，或者在2019台北立委補選的陳思宇，都沒有實現「超越藍綠」的局面，反而是遭到「藍綠夾殺」的處境。



由於柯文哲倘若參選，必然是「三足鼎立」的情況。類似的情況可以用2000總統大選做為參考，民進黨陳水扁在原為國民黨的宋楚瑜「脱黨分票」後，仍然需要497萬，大約39.3%的支持度才能獲勝。換句話説，姑且先不管投票人數如何，對柯文哲來説，在「三足鼎立」的情況下至少要有40%的民調才能「勝券在握」，否則將是一場高風險的投資。



另一方面，民調的統計和最終投票的結果往往可能有落差，就在於政治人物有沒有辦法徹底掌握支持者的意向，即基層民意的動員，包括裏村長和地方具影響力的「頭人」。



柯文哲曾數度批評和抱怨選舉制度很花錢，即便投入2020總統大選可以採小額募款的方式，以便減少自己的開銷，但以柯文哲的性格來説，並不會冒然投入一場「沒有把握獲勝」的仗。而一直以來，「柯家軍」所面臨的困境就是在「藍綠夾殺」的處境下，並無法有效地動員基層民意。



2019年7月9日，台北市議員鐘小平針對這個情況先「開了第一槍」，鍾小平高調宣佈退出國民黨，將替柯文哲籌組2020總統大選後援會，並力邀他選區的裡長們加入。



鍾小平的這個動作主要是因為他在6月份國民黨台北第五選區的立委初選中以47%比52%惜敗給林郁方。雖然鍾小平為現任議員，但為了政治高升，因此不惜退黨以「帶槍投靠」的方式「押寶」柯文哲，就是為了2020立委選舉能夠當選。



換言之，鍾小平其實是個立委初選的「失敗者」，但他仍然擁有雄厚的選舉影響力，同時鍾小平的情況也不是孤例。對這些在黨內初選競逐失敗的候選人來説，由於前期已經投入相當資源進行造勢和動員，「認賠殺出」雖然是一個選項，但脱黨投靠柯文哲就能獲得再次挑戰2020立委的「政治續命」的機會，仍然是一個誘人的選項。



而柯文哲參選2020總統大選的「遺失的拼圖」或許就是籌組「失敗者聯盟」，力邀他們「帶槍投靠」才能再次迎戰「藍綠夾殺」的局面。

