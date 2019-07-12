【2020台灣大選．觀察】台灣首富郭台銘為何落淚

國民黨黨內初選尚未落幕，初選結果要等到7月15日才會公佈，不過近日卻傳出郭台銘接受台灣媒體專訪時傷感落淚，郭台銘為何落淚呢?

根據影片顯示，郭台銘落淚一方面是因為目前選情緊繃，另一方面則是因為委曲感導致，他強調這次參選並不是為自己，而是希望拯救台灣經濟，替台灣民眾謀求福祉。他同時呼籲高雄市長韓國瑜要重視「歷史定位」，頗有要韓國瑜「讓賢」的意思。

郭台銘的落淚非常有可能是打「悲情牌」，試圖拉抬選情。事實上這並不是郭台銘在國民黨初選民調還在進行時的第一個動作。在初選的第二天，即7月9日晚間，台灣媒體曾公佈即時民調，結果顯示韓國瑜以41.9%的支持度勝過郭台銘的32.1%。而郭台銘在接受媒體訪問時的第一反應是不相信這個民調，但同時又批評黨中央沒有采納他提出的建議，即納入「手機民調」。郭台銘表示，他的選民大多做生意或科技業，並無法在晚間時段久候在家接市話民調，因此質疑「民調失真」。

此外，郭台銘為了「搶救選情」，近日也提出一種「假設性議題」，直指如果韓國瑜當選總統，則旺旺集團中時董事長蔡衍明將可能擔任國民黨黨主席。而郭台銘的發言顯然是針對黨主席吳敦義和黨中央高層，暗示韓國瑜在2020總統大選勝選後，黨內也將迎來一場權力鬥爭。

不過顯然郭台銘的操作力度一旦過大，將可能導致國民黨後續的團結「破局」，因此朱立倫在7月11日接受電台訪問時，針對郭台銘激動落淚表示，「這只是黨內初選，你有什麼好落淚的？」

郭台銘説，如果初選落敗， 會想辦法促成第三方勢力。（中央社）

即便郭台銘正在為告急的選情「力挽狂瀾」，但台灣社會已經曾設想過郭台銘的下一步將如何發展，這存在幾種可能性。首先，郭台銘可能就此退出政壇「認賠殺出」。再者，他可能擔任初選勝利者即韓國瑜的副手，共同攜手2020總統大選，不過這種可能性其實不高，即便郭台銘和韓國瑜的支持羣眾是不同的，但從總統大選的角度來説，他們同樣都是外省人的身份，的確也不適合共同組隊參選。最後，就是郭台銘脱黨參選的可能性，而這可能也是讓國民黨內部最害怕的選項，儘管外界對郭台銘脱黨參選抱持不樂觀的態度，但對於已經付出許多競選成本的郭台銘來説，其實也不是完全不可能的選項。

而郭台銘假若脱黨參選的合作對象會有誰呢? 最有可能的對象其實是尚末宣佈參選的台北市長柯文哲，另一個選項則是持續造勢的王金平。不過即便郭台銘和柯文哲合作，但或許也不見得會以正副總統的方式組隊參選，而可能是轉以其它方式進行合作。

郭台銘在選情告急的情況下，於7月12日上午接受訪問時表示，如果初選落敗， 會想辦法促成第三方勢力，但他又説明第三方勢力並不是組黨，而是以經濟掛帥為主軸的團體、組織，如同環保組織、關懷組織等，扮演監督政府的角色。不過這樣的説法或許更留下許多讓人想像的空間。

郭台銘在4月17日宣佈投入2020台灣總統大選，的確是為台灣政壇丟下震撼彈，如今國民黨初選即將落幕，而未來郭台銘將扮演什麼角色的確仍然是2020總統大選的主要關注點。