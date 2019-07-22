【全台首例】尊重學生自主　新北板橋高中開放男生穿裙上學

台灣新北市的板橋高中從學生會校慶辦「板中男裙－裙聚效應」男裙周活動後，校務會議已放寬服儀規定，新學年起男、女生都可穿裙上學，創下全台首例；校方説，非鼓勵男生穿裙，只是尊重學生自主。

新北市板橋高中校慶期間，校內部份男學生穿裙響應男裙周活動。（聯合報）

新北市立板橋高中日前校慶時，板中學生會推動「板中男裙－裙聚效應」男裙周活動，邀男學生一起穿裙子，以行動打破性別刻板印象，引發網絡熱議。校長賴春錦當時受訪説，活動是自由參與，主要是希望打破性別刻板印象，尊重氣質差異，孩子們想穿就穿，不想穿亦不強迫。台灣總統蔡英文亦力挺表示，「蘇格蘭人不也穿裙子嗎？」認為社會應抱持更寬容態度。

板橋高中6月底召開校務會議，討論服儀委員會提案的服儀規定實施要點，大幅鬆綁男、女生制服限制，男生亦可穿制服裙上學。該校學務主任林三維今天（22日）表示，此舉主要是基於性別平等及尊重學生自主精神，不僅制服鬆綁，亦放寬社團服裝進校穿着限制。

台灣教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文表示，樂見學校經民主程序討論，且打破性別刻板印象，這應該也是台灣首見。

英國一間中學ISCA Academy的男學生抗議天氣太熱，紛紛穿上短裙。（Simon Hall Twitter）

「男裙運動」席捲全球

事實上，近年全球各地掀起「男裙運動」，例如2013年瑞典火車司機、2017年6月法國巴士司機、英國一間中學ISCA Academy的男學生等，都是因天氣太熱，但上級或校方不允許穿短褲，而引發穿短裙的抗議活動。

而在日本，早在2018年2月，千葉縣柏市新成立的市立柏之葉中學就先行「無性別制服」，學生可根據實際需求自行選購。及至今年4月，日本多地中學推出新制服樣式，不僅有傳統的女生裙裝和男生褲裝，還有女款長褲和男款短裙。這些中學還趁新學年公佈新校規，宣佈從此學生可自由選擇穿長褲還是短裙。

（綜合報道）