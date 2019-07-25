新北市府女職員持利器埋伏市勞工局副局長　疑因不滿工作被針對

新北市勞工局險釀血案！一名在該市就業服務處工作的40歲王姓女職員，疑因不滿被之前就任處長、目前已成為市勞工局副局長吳仁煜針對，竟手持利刀在其辦公室附近埋伏施襲，所幸最終沒有得手。

王女見到正要進入辦公室上班的吳仁煜步出電梯時，手持疑似西瓜刀的利器，上前施襲。（網上圖片）

據《中央社》引述目擊者描述，王女今天上午約8時左右，先守候在新北市府7樓勞工局辦公區外的電梯區公共空間。見到正要進入辦公室上班的吳仁煜步出電梯時，手持疑似西瓜刀的利器，上前施襲。

吳仁煜見狀，立即跑往辦公區躲避自保。由於事發突然，部分員工打電話報警，有目擊者在後跟進圍住王女勸阻。市政府駐衞警隨後趕到現場並制伏王女，並將她帶回調查。吳仁煜在過程中未受傷。

多次投訴無果 反被勸導就醫

新北市勞工局表示，經初步調查，證實王女為就業服務處的職員，辦公區域位於市政府大樓對面的板橋車站，不在新北市政府大樓內。她今天上午特地到政府大樓7樓埋伏，直到遇見正要上班的吳仁煜，才上前企圖行兇。

勞工局説，王女曾多次投訴擔任副局長之前為就業服務處長的吳仁煜，指稱吳仁煜對她的工作內容與態度有特別針對性。不過，經人事與相關單位調查介入處理，認為所投訴內容多為誤會，並發現王女精神狀態不佳，勸導其就醫。