【機密外洩？】台貨輪與陸艦擦撞　台媒：台軍意外獲艦上雷達系統

台灣金門料羅東南外海上月底發生一宗撞船事故，一艘台灣貨輪與大陸軍艦擦撞。有台媒近日報道，指出事後大陸軍艦上「不知名大型儀器」意外掉落在台灣貨輪的甲板上，據悉是光電搜索雷達或火炮射控雷達。 報道提到，該儀器目前已落入台軍手中，並憑此確認該艘大陸軍艦是056A型導彈護衛艦。

據此前消息，高雄籍散裝貨輪「友泰一號」在7月31日晚上，與一艘疑似大陸軍艦發生擦撞，兩方同告船身受損，但幸無人受傷。事後疑似大陸軍艦對拒絕停船受檢，直接返回廈門港口。

056A型導彈護衛艦是解放軍海軍主要海軍基地防衛艦艇。（網上圖片）

台媒報道，友泰一號返回金門料羅港接受調查時，工作人員竟前甲板上發現一具「不知名大型儀器」，但相信是大陸軍艦上的設備。工作人員立刻通報台灣軍方派員前來查看，「到場人員檢視該具儀器後臉色大驚，立刻迅速封裝帶離現場，並要求所有人員封口」。

報道指，起初「不知名大型儀器」盛傳是短程導彈發射器或魚雷發射管，但如今相信是光電搜索雷達或火炮射控雷達。該雷達系統應是裝設在大陸最新的056A型導彈護衛艦上，其是解放軍海軍主要海軍基地防衛艦艇，排水量約1400噸，並擁有強大火力，例如有鷹擊83反艦導彈、紅旗10防空導彈等。

（中時電子報）