郭台銘下週開展「全台感恩之旅」　將成立智庫提供政策研究

鴻海集團創辦人郭台銘宣布不連署參選總統後，其動向仍備受各方關注。他的幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今（18）日表示，郭台銘下週將展開「全台感恩之旅」，未來亦將成立智庫提供政策研究。

郭台銘下週開始將進行「全台感恩之旅」。（資料圖片）

蔡沁瑜接受傳媒採訪時表示，郭台銘接下來想做三件事。第一，下週開始將進行「全台感恩之旅」，北中南東預計共舉辦六到八場，希望能親自感謝支持者；第二，成立智庫，提供未來政策上的研究；第三、成立概念類似日本的「松下政經塾」，盼能繼續培養優秀人才，達成他一直以來「政治為經濟服務」的理念。

對於「全台感恩之旅」是否為了進軍立法院儲備能量，蔡沁瑜表示，很多支持者一路走來始終相挺，原本初選結束後說要辦粉絲見面會，但時間一直安排不上。所以，郭台銘現在希望能全台走一遍，舉辦6至8場的見面會，親自感謝粉絲的支持。

蔡沁瑜表示，郭台銘排不出時間與韓國瑜見面，而韓國瑜要同時準備選舉和處理高雄市政，不需要特別來做這個安排。（資料圖片）

不會透過親民黨推薦參選

國民黨總統選舉提名人、高雄市長韓國瑜之前表示希望與郭台銘見面。蔡沁瑜就此表示，郭台銘排不出時間與他見面，而韓國瑜要同時準備選舉和處理高雄市政，不需要特別來做這個安排，「不要耽誤他選舉的時間，各自忙各自的，也挺好的。」

外界猜測，郭台銘仍留有後路，即是透過親民黨推薦參選，或者待韓國瑜民調不見起色，國民黨可能實行「換柱2.0」，讓郭台銘代表出征。但蔡沁瑜對此指出，郭台銘不會透過親民黨推薦參選。