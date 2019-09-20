台媒：基里巴斯與台最快本週內斷交　或以「突襲」方式與大陸建交

據台灣《上報》消息，太平洋國家基里巴斯已決定轉向承認北京，和台灣斷交，並與中國大陸建立正式外交關係。目前大陸官員正在基里巴斯與高層官員洽談金援等建交條件，更已備妥建交文件，計劃一旦談妥，爭取最快在本週內宣布。

對此情勢，台灣國安會與外交部正研擬化解對策，美方官員也正在當地協助台灣駐基里巴斯大使館進行危機處理，不過情況並不樂觀。

2016年，蔡英文會見基里巴斯總統馬茂。（網絡圖片）

基里巴斯方面近期與中國大陸互動頻密，商定以突襲方式宣布建交；若依基里巴斯規劃最快在20日宣布的時程來看，則基里巴斯可能比所羅門早一步與中國大陸建交。

《上報》稱，中共總書記習近平親自主導「台灣介選計劃」，意在建政70周年之前，藉由搶奪台灣邦交國等方式在台灣問題上得分，打擊台獨同時也轉移香港問題及中美貿易戰的壓力。在處理所羅門邦交危機之際，台灣相關部門也已獲得基里巴斯是下個目標的訊息，展開搶救行動。

基里巴斯由群島構成，人口僅10萬出頭，也是世界最低度開發國家之一。上世紀80年代曾與中國大陸建交，2003年11月與台灣建交時曾試圖採取「雙重承認」作法，並未同時與中國大陸斷交，在持續3周之後才由中國大陸宣布斷交。

蔡英文上任以來，不斷有台灣邦交國轉向北京，迄今已經有聖多美普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多和所羅門先後宣布和台灣斷交，若基里巴斯再與台灣斷交，那麼台灣邦交國數量將下降至15個。