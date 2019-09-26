【2020台灣大選．觀察】韓國瑜的秘密武器「韓朱配」恐破局

距離2020台灣大選只剩下三個多月，國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選，遲遲沒有公布。而媒體人黃暐瀚則認為目前韓國瑜有大概率會輸給蔡英文，假若國民黨真的想贏過民進黨，那麼秘密武器只剩下「韓朱配」。

根據台灣媒體提供的民調顯示，國民黨假如推出「韓朱配」，將可以提升韓國瑜將近7%的民調支持度。但朱立倫於9月25日回應媒體，「韓朱配是不存在的議題，強調一定會幫忙、但不會要位子」，這是朱立倫第三次公開拒絕擔任副手，他的回應除了給於韓國瑜「軟釘子」的意味，也突顯他不願擔任韓國瑜副手的堅決態度，因此外界期待的「韓朱配」恐將破局。

而為何朱立倫不願擔任韓國瑜的副手呢? 首先是「一山不容二虎」。韓國瑜的存在對於未來仍然有意願「再上一層樓」的朱立倫來說，本身就是一個巨大的威脅。朱立倫曾任國民黨主席、行政院副院長，又具有新北市、桃園縣的地方首長曆練跟實力，無論是學歷或經歷都備受外界肯定。此外，朱立倫長期培養的政治人脈和智庫學者也讓不滿60歲的朱立倫在國民黨內早已成一方之霸，曾為「四個太陽」的其中之一。不過在2018年「九合一」選舉中，韓國瑜這位國民黨政壇老兵「橫空出世」，更在國民黨初選過程中以「后羿」之姿，一舉射下「太陽」，成為「夜空中最亮的一顆星」，進而取得國民黨總統候選人資格。

韓國瑜和「最強外掛」郭台銘的出現，讓「處心積慮」的朱立倫迅速被邊緣化，在國民黨初選民調中，僅拿掉17%的支持度，輸給韓國瑜27個百分點，也輸給郭台銘10個百分點。對於朱立倫來說，這當然是莫大的恥辱，而這一切跟韓國瑜決意參選2020總統大選擺脱不了關係。雖然表面上朱立倫只能說自己努力不夠，並且認為要為國民黨在2020能夠重返執政進行整合，但假如朱立倫真的答應韓國瑜的邀請，顯然更像是「以德報怨」，而並不符合」以直報怨」的做法。當然，對於朱立倫來說，或許他也並非完全希望韓國瑜落選，畢竟國民黨重返執政對於朱立倫來說也是利多的選項。只不過，究竟韓國瑜能否勝算則恐怕是朱立倫不願擔任副手的第二個原因。

韓國瑜的勝算其實不見得樂觀，如果朱立倫答應擔任韓國瑜的副手，而2020真的敗選，那麼朱立倫大概再也無法獲得挑戰總統大位的機會了。民主選舉的潛在規則有很大成份是「成王敗冠」的結果論思維。而朱立倫在2016年總統大選中的敗仗也在一定程度上影響他在2020總統大選中的出線機率，朱立倫想必記取了這次的教訓，因此「以退為進」顯然更符合朱立倫本人的政治生涯規劃。雖然國民黨在總統大選的勝算或許不高，但立法委員的戰役則有莫大的發揮空間，而這將是朱立倫希望取代王金平繼續深耕的領域。

而從韓國瑜的角度來說，在黨內初選結束後，的確當務之急是尋求整合郭台銘的機會，而將郭台銘列為副手人選或許是一種示好的選項，但這也無意間錯失了在第一時間整合朱立倫的機會，以致於目前「韓朱配」困難重重，甚至也間接造成朱立倫培養的新北市市長侯友宜和台中市長盧秀燕拒絕擔任韓國瑜的競選總部主委。

從朱立倫不太願意擔任韓國瑜副手的案例來看，政治除了政黨的共同利益之外，還有個人利益的面向，政治做為管理眾人之事，但人情世故在其中也扮演舉足輕重的角色，而這或許就是政治的複雜之處。