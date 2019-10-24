【觀察】韓國瑜「多說多錯」屢遭批　競選策略需調整

韓國瑜近日遭到台灣社會批評的兩個話題分別是「高山建升旗台」和「故宮一次展」。

國民黨總統參選人韓國瑜正在全台展開「傾聽之旅」。23日他在嘉義中埔舉辦庶民座談，有一名民眾提出建議，希望韓當選總統後，能在台灣所有高山設立升旗台，包括玉山、合歡山、梨山、阿里山等跨年看日出的重要高點，重現青天白日滿地紅飄揚的畫面。

韓國瑜聽聞後現場答允，「升旗台一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，會盡量來做，兩、三百座雖不容易，但宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的。」

不過該訊息遭媒體報道後遭到台灣山嶽協會批評「莫名其妙，沒有必要」，此外，玉山國家公園管理處則回應，「設置與否要看政策需求，設置升旗台必須考量地勢環境，是否位在引雷區等，必須審慎評估，若要設置也要做好防雷設施，以免引雷造成山友危險。」

之後韓國瑜便於10月24日表示，「可能媒體的報道不夠完整，昨天有愛國登山客提出台灣高山都能立中華民國國旗，當場他就回答，台灣3000公尺以上高山有200多座，每座高山都要設升旗台，這是不可能的，他可以做的是，如果有升旗台的地方，長久失修、破損、沒有人照顧，當然可以把它整理乾淨。」

而韓國瑜「高山建升旗台」的說法也遭到蔡英文「狠酸」。蔡英文在臉書上寫道「山林是用來親近的，不是用來征服的；國旗是用來代表國家的，不是用來政治作秀的。」從許多民眾的反映來看，韓國瑜的說法顯然有「多說多錯」的情況。

另一個則是「故宮一次展」的說法，起因是韓國瑜在10月20日於台南提出觀光政策，指出台北故宮展出僅有九分之一，還有九分之八在山洞裏，全部看完要花上30年，韓國瑜突然「靈光一閃」提到，「假設台灣觀光產業突然打開，將故宮文物一次展出，會不會轟動全世界？」

韓國瑜提到，「假設台灣觀光產業突然打開，將故宮文物一次展出，會不會轟動全世界？」。（中央社）

不過韓國瑜的想法很快遭到故宮「潑冷水」，台北故宮以「故宮典藏近70萬件，一次攤開展出實有執行難度」，而後10月24日韓國瑜國政顧問團總召張善政、故宮前院長馮明珠、台南美術館董事長黃光男則出面召開記者會提出「數位故宮」的想法予以「救援」。

不過，故宮又以「故宮數位展、南院展國寶，都是進行式」為題在官網上發佈新聞稿，似乎頗有「打臉」韓國瑜團隊之感。而行政院長蘇貞昌也抓到這個機會，表示「故宮數位化早已經在做了」，並炮轟韓國瑜「如果沒知識，也要做點功課比較好」。

如果將這兩個話題視為藍綠兩陣營針對總統大選的攻防，顯然韓國瑜的確處於下風。而仔細深入分析的話，韓國瑜這兩個想法算是失言或屬於「多說多錯」的情況嗎?

這兩個想法產生的脈絡都是在韓國瑜進行全台掃街拜票的「傾聽之旅」中，而韓國瑜在熱情民眾的歡迎下，適度地回應民眾的想法也屬人之常情。但是否要將這兩個想法視為韓國瑜所開出的「選舉支票」，其實是看後續韓國瑜陣營的操作而定，在「故宮一次展」的想法中，韓國瑜陣營後續提出「數位故宮」和「故宮擴建」的想法都認為可以納入韓國瑜的競選政見，只不過問題在於它們是否足夠成熟，以及民眾是否喜愛。

而「高山建升旗台」的想法，後續韓國瑜本人也認為不可行，但會願意維護既有的升旗台。換言之，這跟他在當下和民眾的「承諾」顯然不同調。

不管如何，韓國瑜身為總統候選人，一言一行都受到高規格的檢視，也難避免受到媒體後續的「添油加醋」，因此無形中造成「多說多錯」的局面。不過會有這個局面，恐怕仍然一定程度跟韓國瑜的性格有關，韓國瑜的口齒伶俐、反應快速，但有時候的確會不小心冒出許多「靈感」，也無意間成為敵視媒體「冷嘲熱諷」的內容。例如前國民黨主席洪秀柱就曾說過「實在不喜歡韓國瑜，因為每次講話都讓人提心吊膽」。而在選情越來越接近尾聲的階段，究竟韓國瑜仍然要維持這樣的「個人風格」以搏取媒體曝光度，或者考慮在一定程度上做出調整以防遭受批評，應該是競選公關團隊的主要關注。