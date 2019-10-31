母遭詛咒「駕鶴西歸」「以為死了」　郭台銘怒告逾200網民

台灣鴻海創辦人郭台銘辦公室日前搜集網絡攻擊言論，包含網民稱「鍋媽媽駕鶴西歸」等，今天（31日）上午由幕僚劉宥彤、蔡沁瑜代為向刑事局提告。郭台銘辦公室表示郭最重視母親，團隊決定不再姑息。 幕僚蔡沁瑜哽咽地說，她自己患血癌的女兒亦遭到網民詛咒，「我們難道活該被欺負？」

據了解，涉案針網絡言論包括對郭台銘的「好期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」、「我以為他媽媽死了」等，以及針對蔡沁瑜的「你的女兒死了才好」等，提告對象約200多人。

鴻海集團董事長郭台銘（右）和母親初永真（中）、妻子曾馨瑩（左）。（資料圖片／聯合報）

蔡沁瑜指出，對郭台銘來說，母親是他最重視、想保護的人，團隊之前並未計較這些言論，但如今已無法忍受相關留言，決定站出來，不能再姑息養奸。

對於自己女兒被波及，蔡沁瑜一度哽咽，指女兒兩歲時罹患血癌，夫妻拼命救回，網民卻說「死了才好」，天下父母心，誰都希望孩子平安長大，每條生命都非常可貴，勿因立場不同就在網絡謾罵。

被問及是否懷疑相關言論來自國民黨內，蔡沁瑜說，沒有任何懷疑，不知這些言論從何而來，也不知為何針對郭陣營，認為自黨內總統初選以來，郭陣營從未口出惡言，亦無罵過任何人，都是就事論事。

劉宥彤說，對網絡謾罵攻擊，郭營從初選起態度是以和為貴，希望支持者理性，但郭退選後，這些言論沒減少，反而變本加厲，不知發文者是有心人士抑或一時衝動，若威脅團隊個人及家人安全，應交給法律處理。

（聯合報）