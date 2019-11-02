【2020台灣大選】有效連署書僅一半　呂秀蓮批評選舉不公宣布退選

台灣還有兩個多就舉行總統大選，尋求連署參選的前副總統呂秀蓮周六（2日）發新聞稿宣布退選，承認由於法律及政治因素未能完成連署。據悉，呂秀蓮所收到的有效連署書僅14萬份，與要求的28萬份相差甚遠，當天亦是連署參選的截止日。 呂秀蓮同時在新聞稿中批評連署制度違憲，以及有被中選會刁難、主流媒體「政媒掛鉤」等問題。

呂秀蓮指，要參選卻強制連署人需附身分證影本，是侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署之進行，根本違憲；而中選會不准被連署人在連署書上註記「回收地址」，導致不少海內外外各地連署人，有不知如何回寄連署書的困擾，中選會應負刁難之責。

呂秀蓮早前宣布參選，副手是南投縣前縣長彭百顯。（聯合新聞網）

呂秀蓮又稱，台灣的主流媒體及政論節目明顯「政媒掛鉤」，淪為特定候選人的競選工具，全面無情封殺她的相關新聞，是形同「媒體集體謀殺」，「當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴」。

此外，呂秀蓮稱全台各地連署站有遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期可收的數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。至於未有繳回連署書的人，由於非公務機關對個人資料之蒐集，應遵守個資法規定，呂秀蓮特別呼籲提供有關連署之不法情事以供查究。

呂秀蓮在最後表示，她與彭百顯今次參選，卻因上述法律及政治因素未能完成連署，「深致歉意卻也體認人性之善與惡」。

（中央社）