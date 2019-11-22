統派稱「代表中共監督台灣選舉」　綠營：將開「代理人法」公聽會

台灣統派人士、前新聞局駐外官員郭冠英21日表示，要「代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」，在台灣政壇引發不滿情緒。此舉也讓目前在立法院討論的「中共代理人法案」更受外界關注。 民進黨立委、黨團書記長李俊俋於22日接受《多維新聞》採訪表示，郭冠英此舉或涉「外患罪」；此外，將於下週四（28）召開「中共代理人」修法公聽會，蒐集社會各界意見。

民進黨立法院黨團書記長、立委李俊俋。（譚英瑛／多維新聞）

前台灣新聞局駐外官員郭冠英。（newtalk）

李俊俋並稱，聲稱「代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」的台灣行政院新聞局前秘書郭冠英，其言行依照現行《國安五法》的「外患罪」即可處理，更何況台灣綠黨、一邊一國行動黨也於22日赴台北地檢署，告發郭涉違「外患罪」與《國家安全法》。

至於台北市長柯文哲所批評的「該處理的不去處理，實在憨慢（台語，指笨、不聰明的意思）」，李俊俋則回應，民眾黨現在無任何立委席次，雖無法自行提案，但仍可以仿效台灣基進模式，請其他委員協助提案，但該黨沒有也無相關立法倡議，那就看民眾黨下屆如何表現了，不過他也不瞭解柯文哲在批評什麼。

前台灣省政府秘書郭冠英自稱代表中共監督台灣省選舉，綠黨創黨召集人高成炎（右二）、律師李菁琪（右一）及一邊一國行動黨新北市立委參選人楊智淵（左二）於當地時間22日到台灣台北地方檢察署告發郭涉違《國家安全法》。 （中央社）

目前台灣立法院內關於「中共代理人」的相關立法或修法倡議，主要可分為修改《兩岸人民關係條例》或者制訂專法兩大方向，前者現有民進黨黨團提出《兩岸人民關係條例》修法草案，後者則是由時代力量黨團提出《反境外敵對勢力併吞滲透法》修法草案，以及台灣基進黨與部分民進黨立委共同提出的《境外勢力影響透明法》草案。

儘管相關法案目前已完成一讀送交委員會審查，但因立法院將於12月中旬休會，加上「屆期不延續」，故涉及「中共代理人」的相關法案，恐將待下一屆立法院再行審理。