台灣星宇航空機票明開售　首航澳門等3地

曾因家族遺產紛爭而遭解除職務的長榮航空前董事長張國煒，其一手創辦的星宇航空（STARLUX Airlines）將於明年1月23日開航，當日首航由台灣桃園機場飛往澳門、越南峴港及馬來西亞檳城。 據台媒《中央社》報道，星宇航空日前宣布，機票及旅遊產品將於12月15日（明天）上午11時開賣，並將在明年1月19日於澳門舉辦行銷記者會。

工作人員正在試乘星宇航空第一架客機。（星宇航空）

星宇航空公關長聶國維今天（15日）受訪表示，星宇航空台北官網明天先開賣個人機票及團體旅遊產品、貨運服務；海外行銷則預定於19日及明年1月20日，分別在澳門及檳城舉辦記者會，向當地介紹星宇航空的產品，峴港行銷記者會安排在明年3月18日；星宇航空在澳門、檳城及峴港當地的官網訂位購票，將在行銷記者會後開放。

根據星宇航空公布的班次表，首批航點澳門、峴港和檳城，班次分別為每日3班、2班及1班。星宇航空所有航班都提供免費WiFi服務，商務艙旅客可享無限制流量的上網服務，經濟艙旅客可無限使用文字訊息WiFi。行李額度部份，商務艙提供免費託運行李45公斤、經濟艙機票依照產品類別不同提供20至35公斤，隨身行李限額商務艙為14公斤（可攜帶2件，單件上限10公斤）、經濟艙為7公斤。

圖為星宇航空創辦人張國煒。（聯合報）

公開資料顯示，星宇航空由長榮航空前董事長張國煒於2018年創辦，以桃園機場作為樞紐，期許打造成為「台灣的阿聯酋航空」。張國煒是長榮集團創辦人張榮發之四子、二房獨子，曾任長榮航空董事長、董事及機師，長榮海運董事，榮運董事，關貿網路公司董事。

2016年2月18日，張國煒自行宣布依照父親遺囑接任長榮集團總裁兼長榮航空董事長，但因與大房兄長之間的遺產爭議而出現變化，4天後即遭解除總裁職務，總裁所屬的管理總部亦遭廢除，翌月11日遭解除董事長職務。2016年11月30日，張國煒籌資創辦星宇航空，2018年5月2日正式成立。2019年10月28日，張國煒親駕星宇首架飛機A321neo抵台。

（綜合報道）