高手在民間！台男畫CG版周子瑜、太妍超逼真　網驚嘆：以為是照片

韓國許多偶像團體深受歡迎，不論是有台灣女孩周子瑜的TWICE、或是少女時代等，也在台灣擁有高知名度。一名男大生在網路上貼出自己電繪的周子瑜、太妍的畫像，逼真程度讓網友看了相當驚艷。

這名男大生在「Dcard」論壇貼出兩張用PS畫的「太妍」和「周子瑜」畫像，不論是神韻、細膩度和畫風都讓網友看了稱讚畫得「太美了」

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他希望藉由繪畫為太妍祈福，「希望太妍的憂鬱症趕快好起來，酸民請走開」。原PO還在文末貼出自己的IG，裡面也放上許多自己的畫作，不論是電影人物、動畫主角或者動物，都畫得維妙維肖。

畫作一貼出來，許多網友讚嘆「第一眼以為是照片，原PO太厲害了」、「太美了吧！原PO超強」、「天啊，兩張都畫得超好」、「這就是……實力啊」、「好厲害！子瑜的看久莫名有種言情小說封面的fu」、「這是畫的？怎麼跟照片這麼像啊？」、「遠看好像照片，高深功力」。

還有網友不解為何原PO要放上自己的IG，原PO則表示曾有人以為這些畫作是他拿照片來更改的，他為了證明這些都是畫出來的，於是放上IG來讓大家可以瀏覽他的創作。

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