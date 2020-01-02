重申《反滲透法》正當性　陸委會：應對「紅色恐怖」

台灣《反滲透法》於2019年最後一天通過。反對者認為，該法侵害言論自由，且會凍結兩岸交流。大陸國台辦則批評，民進黨大搞「綠色恐怖」。 面對質疑，台灣陸委會主委陳明通於2020年1月2日強調，不是台灣出現「綠色恐怖」，而是國際出現「紅色恐怖」。大陸不滲透，就不需要這個法律，就是因為滲透嚴重，台灣社會有這個聲音，才必須透過法制保衛台灣民主。

陳明通說，沒那麼嚴重啦！反滲透法是反滲透，不是反交流，路反而更寬，可以專心做生意。（楊家鑫／多維新聞）

1月2日，台灣陸委會舉行例行記者會。陸委會主委陳明通親自說明《反滲透法》。他指出，中共崛起後，用「鋭實力」（sharp power）去遂行其政治目的，已是國際公認事實。特別北京2019年初提出「習五點」，明顯着手要統一台灣，需要有法律機制去反制它。

他表示，《反滲透法》是要保衛台灣民主政治核心價值，是在既有法律禁止行為中，去強化沒有規範到的部分，亦即大陸透過「在地協力者」從事不法行為。同時，要有滲透來源的指示、委託、資助，在地協力者要有明知故意，才加以處罰。

關於大陸台商協會章程列明「接受大陸國台辦或地方台辦指導，且遵守中華人民共和國法律等」，協會成員若涉及政治獻金等行為，是否可能違法疑慮一事，陳明通指出，政府特此將草案中「滲透來源」定義的境外敵對勢力所「監督管理」的組織改成「實質控制」。

他說，台商在大陸做生意，當然要遵守當地做生意的法規，例如環保法規、五險一金等。「但不能接受大陸指示回來進行政治獻金等不法行為，那就傷及我們國家安全、國家利益」，只要把握這個精神就可以放心。「反滲透法是反滲透，不是反交流，路反而更寬，可以專心做生意。」

至於如何界定「實質控制」，陳明通僅表示，以陸資而言，「實質控制」的定義在相關法規對等都有規定，個案涉及司法舉證，他不便評論。

針對香港是否屬於「境外敵對勢力」，陳明通說，香港方面有《港澳條例》，而且香港政府也沒有說要統一台灣。除非香港受北京命令，成為遂行統一台灣的一環，那就是指示再轉指示，就適用《反滲透法》。

有媒體追問，外界質疑法案定義模糊，且沒有明定主管機關，未來是否會訂定施行細則。陳明通表示，《反滲透法》是架設在既有法規上去強化，既有法規各自主管機關，例如《集會遊行法》是內政部、《選罷法》是中選會。他說，境外敵對勢力不只針對中共，國際恐怖組織也可能是，這由陸委會與外交部定義，至於不法行為，有各自主管機關。

《反滲透法》三讀通過當天，場外有許多團體舉布條抗議，認為法案實為打擊異己的工具。（楊家鑫／多維新聞）

關於指示、委託、資助在境外發生，可能造成查證困難。陸委會發言人邱垂正則沒有正面回應，僅表示，台灣的民主法治成熟，這部份需要由司法機關偵辦起訴，當然要有足夠證據來證明。

此外，有台灣媒體考慮撤回駐大陸記者，以抗議《反滲透法》侵害言論自由。邱垂正表示，必須要受到境外敵對勢力指示委託資助，並從事不法行為，才會受罰。沒有侵害新聞自由的問題，請外界不要以訛傳訛。