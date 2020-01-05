【台灣大選】綠營高層深入「敵營」叫陣　客家鄉親高喊光復高雄

台灣總統府秘書長陳菊，1月5日一早趕赴桃園市楊梅區市中心市場熱鬧地帶，為民進黨立委參選人黃世傑助選掃街，陳菊所到之處，群眾熱烈歡迎，菜市場裏的家庭主婦和周日早起民眾，幾乎無一不爭相與陳菊握手合照，使得陳菊隊伍舉步維艱，掃街時間延長不少。 民進黨此次在桃園市第二選區推出新人律師黃世傑，對上國民黨強棒、前桃園縣長吳志揚。而楊梅位處桃園南區，一向是客家與外省族群聚集處，向來多為國民黨鐵票區。但此次民進黨大膽推出未滿40歲的律師黃世傑，挑戰猶如南桃園霸王的吳伯雄家族，是一場經過精密計算的選舉算計。

台灣總統府秘書長陳菊，在桃園市楊梅區的鬧區市場裏面，為黨籍立委造勢，引起轟動。（陳宗逸／多維新聞）

黃世傑出身桃園農田水利會基層，是政二代，也是民進黨新系鋭意培養的新生代政治人物。桃園市長鄭文燦第一屆市長任期，就重用黃世傑、聘為市政顧問，是鄭文燦在南桃園地區的重要樁腳，也是民進黨內新系和桃園地方派系合流、一起營造南桃園新政治版圖、意圖反轉整個桃園選舉軸線的強烈企圖。但是否成功，還得看整個選舉最後一週的造勢成績。

此次陳菊南下南桃園護盤，與市長鄭文燦的輔選形成切割開來，務求具備最大的分進合流效果。令人印象深刻的是，即使是遠在南桃園窮鄉僻壤的楊梅區傳統市場，相當多客家鄉親、外省眷屬和陸配集結的楊梅區，陳菊竟然受到熱烈歡迎。且市場內的攤販、買家們，看到陳菊都忘情激動高喊「光復高雄！」讓陳菊看來眉開眼笑，可見得高雄的「罷韓」行動，已經升級為全台灣的政治重大事件，將是一周後的大選完成後，台灣最大的政治焦點。

陳菊在接受訪問時表示，目前依照民進黨內的選情評估，抱持着審慎樂觀的態度，希望南桃園的選情能夠維持鄭文燦當選市長的高標準，希望鄭文燦的光芒能夠顧及到桃園市的立委選情。而桃園市所有立委，與國民黨立委完全不同，所有立委的宣傳造勢、旗幟傳單，全部都跟蔡英文掛在一起，呈現一片團結對外的面貌，與國民黨立委、未知要如何與韓國瑜合作或者切割，有着截然不同的面貌。