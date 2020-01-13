【2020台灣大選】蔡英文大勝後　面對「三座大山」

終於，台灣大選塵埃落定，蔡英文以超過810萬的歷史性高票，戰勝國民黨候選人韓國瑜，成功連任台灣總統。對於這個結果，有人意外，亦有人不甚意外，而對蔡英文團隊來說，勝選的亢奮恐怕無法持續太長時間，現實的考驗將一一接踵而至。

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在台灣內部，民進黨其實一直面對着考驗，比如過去四年在解決經濟困頓、青年低薪上沒有太多斬獲，2018年地方選舉中基層的反撲亦殷鑑不遠，是以選前蔡英文政府才會以「與民主國家站在一起」為廣告主軸─在改善低薪、改善人民生活水準方面，並沒有勝過前屆的馬英九政府，只能說半斤八兩；在提升台灣整體競爭力方面，也與前幾任政府一樣，馬馬虎虎、人民無知無覺；唯有「與民主國家一同對抗專制」才能突顯現政府的「特殊性」。

青年普遍面臨低薪問題，對未來的茫然油然而生。 （多維新聞網）

「亡國感」贏了 經濟民生不能丟

縱使蔡英文最終成功靠着渲染「亡國感」大獲全勝，然而意識形態無法用來治國理政。此次選舉結果揭曉後，有部份評論說「喊經濟民生已無法獲勝」，這話還是有些武斷，留待以後驗證。

當然，此次台灣內部因為選舉而掀起的「內戰」，大多集中在兩岸關係議題上。以往台灣社會內部吵的是兩岸買辦得利、兩岸貿易有沒有改善老百姓生活，但此次大選將兩岸議題一下拔高到「往後要不要有選舉」的國仇家恨。如今選舉雖然結束，且隨着香港反修例風波逐漸退燒，「主權牌」亦會逐漸冷卻，但這個種子仍會深藏在台灣社會。蔡英文會否因為民意穩固，反而有意打破兩岸僵局，媒體都在等待。

但是，《反滲透法》話題猶在，「改善兩岸關係等於放棄主權」這個連結仍深埋在台灣青年心中，往後任何兩岸議題，恐怕都會有個陰影，台灣政府在其中的遊移不決是可以預料的。

至於外部環境，隨着中東緊張局勢升溫、美國進入大選年，中美雙方會更理智現實地估算台灣價值，美國對台灣的政策仍是出於對中共的壓制和盤算。台灣在意識形態親美、在現實利益上又得應付對岸，兩方夾擊下處境仍會很辛苦。

期望選舉過後，台灣政壇會先將過去的「重政治、輕經濟」拋開，重新展望未來四年──因為即使站在蔡英文的視角，當選的榮耀也只能持續短短幾個月，5月20日正式上任後，一個個現實問題將會持續挑戰她未來四年的執政。

此次大選將兩岸議題一下拔高到「往後要不要有選舉」的國仇家恨。蔡英文會否因為民意穩固，反而有意打破兩岸僵局，媒體都在等待。（資料圖片）

ECFA、CPTPP和RCEP

無法退避的兩岸課題

先來講講此次大選之前的最重要主角─「守護主權」。蔡英文的支持度之所以從2018年後迅速反彈，香港反修例風波使台灣民間對中國大陸一下子反感是主因，這種快速上升的情緒大幅提振了民進黨的支持度，也讓台灣社會對兩岸關係的爭論一下子上升到「台灣民主會否消亡」之層面。這種對立在選戰中被不斷放大，選舉結束後未必會消失。

但執政者若想在接下來四年有所建樹，就必須迅速「帶入正題」，許多現實的利益糾葛也由不得台灣猶豫任性。蔡英文最快面對的一個現實是將在今年6月到期、需決定是否延續的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。過去幾個月間，國民黨以相關議題質疑執政民進黨，遭到輕描淡寫的回覆，比如台灣經濟部長李世光表示「ECFA只影響台灣5%的對外貿易」。當然，選前大家不會追着政府問ECFA是否續簽的問題，選後可就不會如此了。

ECFA「僅佔到台灣5%的對外貿易」這說法，基本就是「何不食肉糜」之翻版。為何當初簽ECFA？2010年，中國大陸與東盟國家形成了「東盟加一」（東盟—中國自由貿易區），日本、韓國亦可能加入，台灣產業長久佈局東南亞，與韓國又有同是「亞洲四小龍」的競爭情結，是否會被邊緣化等問題在台灣上下爭執不休，而後各種周折，終於台灣政府與大陸達成簽署ECFA的共識。

這「5%」看似很小，但集中在農漁產品、石化、紡織、機械等傳統產業，這些產業是不少台灣基層老百姓的生計，而且並不是台灣最有競爭力的產業。正是由於相對弱勢，因而更需要有FTA（自由貿易協定）的保護，尤其是那些靠天吃飯、相對更辛苦的農漁民。

部份政客因為一時的政治正確，以「不能依靠大陸，要走向全球」的老套話術來炒作，不認真、也極度不負責任。同樣的問題，近十年前不是就吵過一次？反對者若覺得ECFA「太親中」所以不能接受，為何不提出替代方案？若提不出，到了2020年的今天還在吵十年前的話題，不是把經濟當兒戲？

「台灣不能全仰賴大陸市場，得走出自己的路」？那且來看看其他經貿協議。

對於台灣心心念念的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），美國曾以「台灣開放美牛」喊話，日本也屢次以「開放『核食』（核災地區食物）為加入條件」告知台灣。TPP原先「圍堵中國」意味濃厚，特朗普主政後以「保護美國」為名退出，其他參與國改為組成《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。在台灣仍不得其門而入的2019年，已經有聲音開始討論中國是否加入CPTPP，新協定主導者日本也曾表態歡迎中國加入，但在台灣，隨着美國退出， CPTPP在台灣媒體的聲量也大幅下降。

國際經貿格局中的第三座「大山」─《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），早前也完成了談判，預計今年正式簽署，使中、日、韓、東南亞國家更緊密連結。台灣經濟學者已指出，隨着RCEP的簽署，台灣傳統產業（石化、紡織、金屬等）會再度面臨高關稅的問題。

風光連任的蔡英文，光是經貿議題就要先面對這「三座大山」，這還未算上台灣的整體產業升級問題、外交問題等內憂外患。回顧這「三座大山」，可以發現，許多事情是台灣早就吵過、爭執過、而後好不容易取得共識的；是台灣執政菁英、學者們激辯數個月甚至數年，好不容易才取得的成果。可是，政客用一些政治操作，就可以簡單轉移焦點。

1月11日晚，蔡英文在國際記者會上多次以「中國」稱呼大陸，而自稱「中華民國台灣」。（中央社）

應帶人民跳出「怪圈」

此次大選結果對中國大陸而言，無疑是一大挑戰。在大陸的解讀中，這很可能顛覆了對過去二十年兩岸關係的認知─經貿往來密切，能或多或少拉近兩岸的關係。然而，當「經濟現實」與「政治」被台灣年輕一代完全切割後，大陸「工具箱」還有哪些工具可用來打通兩岸下一步聯繫，想必此刻北京當局亦在思考。

台灣大選結束，但兩岸關係的腳步並不會停下來。國台辦在蔡英文大獲全勝當晚即表態「和平統一目標不變」，大陸遏止台獨的力量自然也不會變。中國國家主席習近平開啟的統一進程自然也不可能停下。而蔡英文在勝選後的國際記者會上說得很清楚，「民選政府不會屈服於威脅」，也就等同於她將挾着超過800萬選票的台灣新民意，持續自信地與北京政府對峙。

回歸到台灣社會，選舉完後，蔡英文或許得問一句─大贏了之後，要怎麼做？

誰都知道台灣的根本問題是經濟不振、產業轉型困難，這一困擾持續二十年，也是台灣高階人才外流的最根本原因，且將使台灣未來持續低薪。然而，當一談及兩岸關係，許多人又變了臉，「經濟已經這樣了，也很難再好轉，但主權不能丟、選票不能丟」─經濟、主權、選票，這三個沒有必然關聯的名詞，被串在了一起。

於是，你談經濟，我就論主權；你談主權，但我又憂慮生計不保。這樣的怪圈，來來回回，轉了二十年。台灣一面喊着務虛的口號，一面又期望着能有務實的改善；一面喊着護主權，一面又知道若經濟產業持續不振最終只會任人宰割。網絡上一片熱血，現實中卻有許多年輕人前去「敵國」打拼，有多少高學歷青年在異國他鄉感嘆「回不去台灣了」。

嘴裏說着「經濟不是全部」，卻有方方面面問題都與經濟掛鈎的台灣，就這樣在「務實」與「務虛」中飄忽不前。經濟問題如是，兩岸議題如是，外交政策亦如是。期望與美國構建「真心」的民主同盟，又無法捨棄最現實最重要的兩岸貿易，害怕拿得到的經濟利益會消失，又難以面對兩岸必須取得的政治共識。

虛虛實實中，台灣蹉跎了二十年。世界的現實很殘酷，從不會停下腳步，等待猶豫不決的台灣。大選已了，激情亦會逐漸平復，願蔡英文團隊能帶領台灣面對問題，真正向前，不要讓台灣再白白消耗下一個二十年。

上文刊登於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《蔡英文大勝後 面對「三座大山」》。

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