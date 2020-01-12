【2020台灣大選】一敗再敗　國民黨必須深刻反思

2020年台灣總統與立委選舉結果揭曉，「韓流」無法延續，韓國瑜宣告敗選；另一方面，在台灣立法院立委席次上，民進黨也一掃選前悲觀預測，共斬獲61席，再次在國會一黨獨大且過半，反觀國民黨則兵敗如山倒。 2020年大選之於民進黨可謂自2018年大敗後的超級逆轉勝，蔡英文的總得票數甚至創下台灣民選總統選舉以來的最高紀錄。

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選舉有勝選者，便有敗選者，曾經挾2018年九合一大勝的國民黨，總統選情一度後市看漲，然而卻因黨的中心思想缺位、黨內初選後團結無力，以及始終無法在社會價值上與台灣年輕世代同步，終至潰敗收場。

打爛一手好牌

國民黨從2018年後氣勢如虹，本該乘着勝利之風，於2020年扳回一城，至少在國會席次上，同民進黨打成平手，一反2016年的頹勢。何以國民黨把一手好牌打爛？國民黨徹底誤會了一件事情，2018年國民黨之所以大獲全勝，不是因為政黨認同轉向國民黨，而是因為民進黨做的太糟糕，國民黨卻沾沾自喜的以為，那是台灣人民重新投入國民黨的懷抱，實際上不然。2018年的國民黨大勝，源自於台灣人民不滿民進黨的執政，經濟蕭條、執政不利等等負面因素促成當時的最大黨「討厭民進黨」，國民黨是順着這股風潮取得2018年的勝利。

韓國瑜宣布敗選，韓國瑜支持者不捨落淚。 （陳炯廷／多維新聞）

這樣的國民黨本應該韜光養晦，盡心盡力的服務台灣各縣市選民，然而勝利後打出的口號卻是「重返執政」，絲毫未有為民服務的熱忱與決心，更急於把2018年大勝之功臣韓國瑜，推出來擔任總統候選人，這才造成「後韓國瑜效應」。凡事一體兩面，韓國瑜一面給予選民超高期望，一面也承擔了超高風險，期望越大則失望越大。韓國瑜上任高雄市長不到一年，便有選總統的聲音勸進，如此高雄市民有何感想？國民黨的錯誤戰略傷害到的不只是韓國瑜的政治誠信，而是國民黨在南部好不容易打開一個綠營戰線缺口，不讓韓國瑜夙夜匪懈的耕耘建設高雄，而是硬把韓國瑜這張最終王牌推出去，堪稱是自毀灘頭堡的一步棋。

民進黨取得2020年的勝利，並非民進黨自2018年敗選之後，有做出任何黨內改革或革新執政，讓台灣人民眼睛一亮，他們所做的僅有趁着反修例風波，將台灣人的亡國之感加熱到沸騰，而2018年之前的執政謬誤仍在那兒。因此，2020年的民進黨勝利並非真正勝利，而是全是國民黨的失敗所致。

國民黨主席吳敦義被韓國瑜支持者認為是「最大戰犯」，吳敦義已率黨內一級主管總辭。 （洪嘉徽／多維新聞）

沒有中心思想

2016年國民黨大敗後，許多人不免懷疑國民黨的中心價值究竟在哪裏？猶記得2016年洪秀柱任黨主席時，開始回頭大談孫文的「三民主義」，頓時間全黨上下琅琅上口民族主義、民權主義和民生主義，黨務主管都能開口談上幾句孫文的三民主義，一時間蔚為風氣。

爾後，黨主席之位易主，三民主義熱潮漸退，同樣的問題再次浮出枱面：國民黨的中心價值究竟在哪裏？國民黨的中心思想究竟是什麼？一個政黨之存續，需有理念，理念聚集志同道合之人，非以利為本，而以理念為基礎，共同讓政黨興盛起來，擁有想貫徹實踐的理念才能吸引選民。當一個政黨缺少核心價值，不僅無法吸引選民，黨內同志無所適從、不知目標，抑或是淨吸引急功近利之輩，亦非鮮少見之。

政黨的中心思想，宛如提振人心的大纛，黨的論述皆圍繞在這面大纛，不論選民認同與否，總是一塊招牌伴隨着幾個霓虹燈，得以引人目光。國民黨2020之敗，便是敗在缺少中心思想。對比民進黨，綠營儘管在2020大「吃」芒果乾（「亡國感」諧音），搭上反修例風波的順風車，至少他們提出個「台灣價值」，雖未多做具體的內涵充實，留個空白解讀空間，再輔以「護國保台」、「捍衛民主自由」的主張，這就是吸引選民的招牌，也合台灣選民的口味。

反觀國民黨，除了重返執政、「下架民進黨，下架蔡英文」等停留在政治層面的主張，以「捍衛『中華民國』」者自居，韓國瑜候選人本身以「庶民」為號召外，似已無其它可供討論之處。缺乏中心思想，是國民黨另一個敗因。

前國民黨主席洪秀柱第一時間炮轟國民黨中央，「這場選舉從一開始就亂了套！」（洪秀柱辦公室提供）

黨內撕裂

國民黨向來有種天生的鬥爭特質，凡遇事必鬥。國民黨產生2020年總統候選人的過程並非和諧，先是郭台銘於初選敗後，閉口不提參選到底與否，儼然有與韓國瑜決戰到底之勢，儘管郭台銘發出聲明稿，表示不會參選，而郭台銘這段時間的「底氣」已讓藍營內部「郭粉」產生一定程度的「幻想」，進而有「非郭不投」的傾向，這就是國民黨的實質分裂。

此外，在藍營執政縣市中，縣市首長們的態度亦大多曖昧不明，甚而有第一時間拒絕擔任當地縣市選舉後援會總幹事的事情發生，地方的立委候選人廣告牌也未與韓國瑜同框，在在顯示國民黨的分裂氛圍濃厚。國民黨這種天生的鬥爭特質，讓國民黨錯過這次2020年撥亂反正、國會席次過半的機會。

前述所說的是國民黨的「分裂現象」，分裂的結果則是直接反映韓國瑜在藍營執政縣市的得票率，幾乎所有2018年藍營大勝的縣市，包含台中、高雄等，韓國瑜幾乎盡數落後蔡英文，表示2018年留下的選舉能量並未完全驅動，進而連帶影響藍營的區域立委選情。

國民黨每逢大敗必喊團結，團結喊了數載，不見團結，只見拖累全黨的分裂逐漸加深，如此分裂的政黨，焉能不敗？

與年輕人脱節

2020年，「芒果乾」盛行台灣，受香港反修例風波的影響，台灣人民──尤其是年輕人，對於中國大陸、對於失去民主自由的可能性，有種莫名的恐懼。2020年的選舉結果，事實上也是一種年輕人的價值選擇。2018年的選舉，不少年輕人受「韓流」影響，更有感於蔡英文執政下的經濟凋敝，「討厭民進黨」的人將票投給國民黨，當時的年輕人選擇了「經濟」。2020年的年輕人，選擇「民主自由」，於是手中的選票給了宣稱能捍衛台灣民主自由的蔡英文及民進黨。

年輕人的價值轉向，其實有脈動可循，從反修例風波開始席捲香港之時、台灣年輕人的網絡風向大幅變動起來，年輕人的價值選擇便已確立，國民黨未能抓住此一脈動，於第一時間爭取年輕人的支持。

此外，國民黨內的權力核心老化，亦是眾所皆知之事，黨務主管、中常委鮮有見到年輕面孔，自然未有年輕之風吹進核心，以期有質與量的變化，黨內的「黨選代表」，如國民黨代表等，更被固定的群體把持。國民黨的僵化，與年輕人的脱節，是鑄成2020大敗的另一主因。

2020的國民黨大敗，會直接危及到未來的2022年縣市首長選舉，以及2024年台灣總統大選，很有可能2018年的戰果會全部還給民進黨，甚而政治板塊越來越小。國民黨改革的時刻便在眼前，存黨亡黨全在一念間。