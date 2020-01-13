【2020台灣大選】政治祭品文氾濫　台灣網友：大選最大輸家是雞

台灣總統大選和立委選舉已落幕，民進黨蔡英文得到817萬票成功連任，國民黨韓國瑜也承認敗選，選舉平安結束，沒有再起波瀾，但是最大輸家已經出現了：雞。

台灣人「愛賭」的天性很有名，在大選前就有許多人「搏賭」（閩南語），如果哪一個候選人落選（或當選）就要請大家吃雞排，如果把所有選前有人承諾的雞排相加起來，總額超過2,300萬份，難怪台灣網友會笑說，本屆選舉最大輸家是雞。

嘉義網絡紅人「小商人」就曾經「嗆賭」，如果嘉義立委參選人林國慶落選就要發雞排，在選舉結果出爐後，小商人果然連續兩天晚上在嘉義發放總共250份雞排，還將附近攤販的雞排存量都「掃光」，就連附近居民都笑說：「促進經濟發大財」。

另外健身網紅「館長」陳之漢也曾經發下「豪語」，說如果蔡英文當選，就要發放一萬份雞排給鄉民；選後他在臉書上表示：「要開始準備了」，但也開玩笑說可能要準備一份3公分的雞排。

但最「狂」的，還是一名台灣警政署後勤組何姓司機，選舉當天他在臉書上表示，如果蔡英文拿到800萬票，「我請全台灣人民每人一份雞排。」根據估計，這份「賭金」總價值超過14億新台幣（約合3.64億港幣），還信心滿滿要網友截圖轉發。沒想到蔡英文果然拿到817萬票，選後居然有超過萬名網友來「討債」，嚇得他趕緊關閉所有社群網站賬號，警署同事也幫他緩頰，說只是開玩笑。

有何姓網民曾揚言如蔡英文得票達800萬便會請全台灣人民「每人一份雞排」，選後被瘋傳要求「找數」。（fb圖片）

「搏賭請客」習慣起源自台灣網絡文化，網民時常一言不合就「嗆聲對賭」，賭輸要請客吃飯，只是一開始通常只是「空口白話」，往往最後都沒有真的請客。但最近十年來，越來越多網民「願賭服輸」，標的物也從難以實現的大飯店、米其林餐廳等等，改成平民取向的滷肉飯、雞排、珍奶、咖啡等等。雞排一份大小適中、到處都有、方便攜帶、容易食用、價格親民，所以成為許多人的第一選擇，甚至連「雞排概念股」大成、卜蜂等公司也於13日股價上漲。

雞排在台灣有特殊意義，台灣網紅「雞排妹」就以直播炸雞排打起知名度。（財經網）

其實過去台灣許多公眾人物都會在大選前，發誓說誰當選就要跳河、切腹、移民等等，雖然聳動，但最後能兑現的就非常少，多年下來選民也開始對這種「淡倉支票」厭煩，認為只是在炒新聞，沒有誠意。因此這幾年，公眾人物也開始效法網絡文化，用請客吃飯來「對賭」，既不傷身體，也有新聞性，甚至也引來美媒《美國之音》專題報道。

只不過，《美國之音》也懷疑這種「搏賭請客」文化是否會被用來影響選舉結果。其實參選的政治人物如果自己「對賭」請客吃飯，的確可能有「賄選」的嫌疑，所以最後可能就用折成現金捐贈慈善機構的方式來兑現。

11日大選點票韓國瑜票數落後，有支持者傷心流淚。（陳炯廷攝）

雖然選舉已經結束，選舉相關人的心情卻恐怕沒那麼容易調適得過來，包括選舉人、競選團隊、甚至是一般的支持民眾。每當投票前後，台灣精神科醫師都會出來呼籲民眾小心「選舉症侯群」，這幾乎已經是慣例了。「選舉症侯群」的成因大都是因為選情緊張、支持的候選人落後等等，表徵是全身無力、失眠、無故流淚、負面情緒徘徊、提不起動力過日常生活，但有時又會極度亢奮、大聲喊叫等等，其實和躁鬱症有點像。

根據過去台灣選舉時的經驗，精神科門診會在選舉前後增加大約兩成的求診數，並且在投票日結束後的隔天達到最高峰。其實這些病狀一般會在選後3至7天內逐漸緩解，但也有部分人發展成長期症狀，需要專業醫學的協助。