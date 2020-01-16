蔡英文視察新竹空軍基地　鼓勵官兵傳承沈一鳴精神

蔡英文今天（16日）前往新竹空軍基地，出席「興安專案新建營舍」啟用典禮，鼓勵空軍官兵傳承故參謀總長沈一鳴的精神，堅守岡位、戮力職守，活動期間，台灣空軍也出動5架幻象-2000戰機飛過上空，畫面震撼。

蔡英文鼓勵空軍官兵傳承故參謀總長沉一鳴的精神。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文16日滿滿的軍事行程，上午先赴新竹空軍基地，主持「興安專案新建營舍」啟用典禮，接着轉往桃園陸軍機步269旅高山頂營區，視導慰勉。蔡英文抵達新竹空軍基地後，先觀賞學生的太鼓旗隊表演，祥獅獻瑞，隨後上台致詞。

蔡英文表示，她今天來到空軍新竹基地，是帶着沈一鳴的精神，來主持「興安專案，營舍新建工程」的落成典禮，並且來看看聯隊裏的弟兄姊妹，今天雖然沈一鳴無法出席，但沈的精神永存於新竹基地。蔡英文回顧，沈一鳴從二聯隊出身，她相信沈的殉職，聯隊的弟兄姊妹一定更加難過，在幾天前的公祭儀式上，聯隊弟兄駕駛著沈一鳴所愛的幻象2000，飛過會場上空向總長道別，令人動容。

蔡英文觀賞學生表演。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文強調，沈一鳴跟7位殉職將士的故事，以及他們對國家的貢獻，獲得台灣社會民眾的肯定，在移柩的路途中，她看到了很多社會對軍人的認同。公祭當天，她也宣布行政院核定了沈一鳴過去念茲在茲的「飛行軍官續服獎助金」制度。她也要告訴官兵們，在興安專案開始推動時，就是沈一鳴擔任空軍司令的時候，是沈將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計劃之一。

蔡英文說，所以今天的啟用典禮，雖然沈一鳴無法出席，但希望各位新竹基地的弟兄姐妹知道，這是沈一鳴為大家爭取的建設，大家要記得沈的努力，也要傳承沈的精神。她希望各位聯隊的弟兄姊妹，要像沈一鳴一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈一鳴勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神。

蔡英文回憶，沈一鳴曾說：困境與挫折，當作是上天對你的考驗，通過了這些考驗，你就會成為一個成熟穩健的人。

蔡英文說，今天的落成典禮，只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善，她要期勉所有台灣國防部同仁及台軍弟兄姊妹，一定要繼續努，並再次向大家保證，台軍官兵守護國家，做為三軍統帥，她一定會和大家全力以赴，讓全台人民以台軍為榮。

蔡英文最後並預祝官兵們新年快樂，務必做好戰訓本務，堅守岡位，「因為國防是沒有假期的」。

隨後蔡英文和國安會秘書長李大維、台灣國防部長嚴德發、代理參謀總長劉志斌、前國防部長馮世寬等剪綵，5架幻象-2000戰機便從機棚後的空中低空奔馳，在天空中劃出一道直線。

5架幻象-2000飛過活動現場上空。（林仕祥／多維新聞）

5架幻象-2000飛過活動現場上空。（林仕祥／多維新聞）