台灣新法擬禁傳媒將自殺新聞放頭版　違者可被罰款百萬新台幣

台灣《自殺防治法》去年5月底三讀通過，6月上路，台衛福部近日預告施行細則草案，當中規定傳播媒體不能將自殺新聞放頭版、網路平台或過度報導，否則將可處100萬元（新台幣，下同，約27萬港元）罰款。

台灣《自殺防治法》規定傳播媒體不能報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」。圖為2017年上吊自殺的台灣女作家林奕含。（資料圖片）

台灣《自殺防治法》主要規定傳播媒體不能報導或記載「教導、教唆、誘使民眾自殺訊息」、「詳細描述自殺個案的自殺方法和原因」、「致命性自殺工具銷售情報」等，目的在於防治自殺。其施行細則規定，自殺新聞不能放頭版，包含實體刊物和網路或手機都在規範之內。但公眾人物或重要人物例外，因民眾有知的權利。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中舉例說明道，小士官和女兵不倫戀、最後在汽車裡燒炭自殺，這個新聞的主角不是公眾人物，沒有必要放到頭版。但若是外國總統自殺，放頭版是很正常的處理方式。

《自殺防治法》亦規定，違者處10萬元（約2.7萬港元）以上、100萬元（約27萬港元）以下罰鍰，自殺不能放頭版則是施行細則規定的，會以加強勸導為主。

報業公會：規範過於嚴苛 有箝制新聞自由之虞

該法在台灣業界引起爭議。台北市報業商業同業公會昨日發聲明指，其規範過於嚴苛，在沒有任何除外規定的情況下，有逾越母法且箝制新聞自由之虞，並建議增加「涉及社會公益或國內外重大新聞事件者不在此限」之但書規定。

聲明又道，新聞事件種類繁多，需視新聞特性，決定版面及內容形式，實不宜以行政命令強行規範並動輒處以巨額罰款。為確保知情權，籲請衛生福利部集思廣益，再審慎研議相關規定。