中緬聲明強調「台灣是中華人民共和國一部份」　台朝野發表抗議

﻿中緬18日簽署聯合聲明，其中提及「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部份，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。」 值得注意的是，這份聲明與過往出現兩點不同，緬方用「認為」而非慣常的「承認」；強調台灣是中華人民共和國的一部份，而非慣常的「台灣是中國的一部份」。 對於上述聲明，台灣外交部今天（19日）發表抗議，稱「對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。」在野的國民黨亦發出聲明強調「完全無法苟同」。

台灣外交部發言人歐江安強調，台灣是台灣，不是中國的一部份。（中央社）

台灣外交部發言人歐江安指出，該部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部份，「當然更不是中華人民共和國的一部份」，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民。「中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。」

她又指，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」，強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂。中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

國民黨：台灣絕非中華人民共和國的一部份

此外，在野的國民黨亦對聲明指出「完全無法苟同」。國民黨表示，該黨一貫認為一個中國應指1912年成立迄今之中華民國，主權獨立，但目前之治權則僅及於台澎金馬。國民黨重申，台灣絕非中華人民共和國的一部份，大陸當局應務實面對，國民黨將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

國民黨強調，該中緬聯合聲明涉及台灣的部份，不僅無法為台灣民眾接受，亦對兩岸關係毫無幫助；國民黨深感遺憾。國民黨目前雖然在野，但仍將堅決捍衛中華民國的主權獨立，並為國計民生戮力不懈。

緬甸國務資政昂山素姬和到訪的中國國家主席習近平會面。（美聯社）

根據中國外交部官網公布的中文版本，這份聯合聲明內容共13條，涉及台灣與西藏、新疆議題列在第9條，其中談到台灣屬「中華人民共和國不可分割的部份」，與北京過往對「一個中國」的「舊三段」論述「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部份」相比有所不同。

而翻查2014年11月14日的《中緬關於深化兩國全面戰略合作的聯合聲明》，其中關於台灣議題的表述為：「緬方重申堅持一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等問題上的立場，支持中國和平統一大業。」

（綜合報道）