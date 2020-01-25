【青壯派】曾任立院黨團總召　47歲江啟臣台中宣布參選國民黨主席

國民黨在台灣2020年總統大選中大敗，黨主席吳敦義因此率領相關黨務幹部總辭，黨主席遺缺將於3月7日由全體黨員投票產生。 正逢農曆新年大年初一（25日），國民黨立委江啟臣於台中豐原服務處召開記者會，正式宣布參與國民黨黨主席補選。

目前已宣布參選國民黨主席者包含前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋等人。此次國民黨大敗在黨內掀起一波青壯派接班的聲浪，先前被外界視為國民黨內青壯派之一的江啟臣亦曾表明，將不會缺席黨內改造工作，但要在甚麼位置發揮最大貢獻，將於一月底前給答案。

國民黨大敗後，其兩岸政策亦成為眾矢之的，各方論述鋪天蓋地而來。對此，江啟臣說，不論大陸的兩岸政策立場為何，都應正視「中華民國」存在的事實。（江啟臣辦公室提供）

經過幾日沉澱、省思及走訪遍詢後，江啟臣認為「國民黨要好，台灣才會更好」，因此刻意選在大年初一宣布參選。江啟臣也不諱言「國民黨站在民意的十字路口，曾走錯方向，辜負民眾的信任，從勝選走到敗選，只花了一年的時間」；他也理解一旦國民黨內「改革若再成為口號」，「下一次的失敗即是成為歷史灰燼」。

雖然這是「國民黨最壞的時代」，近日各種對國民黨敗選因素的探討，如「雨後春筍一般冒出」，但江啟臣認為，來自各方的檢討也展現出國民黨在此次挫敗中「自我批判與反省的力量」，不過國民黨需要一個「一個團結的平台去匯聚」，因此他正式宣布角逐國民黨黨主席補選。

除了表態競逐黨主席的責任外，江啟臣也提出自己的參選黨主席政策，首先他認為國民黨的「核心價值」是「民主、公義、創新」，未來國民黨任何改革均將以這三方為核心；再者，主張世代傳承，並將大量啟用前線具有民意敏鋭度的青壯世代，擔任黨內核心職務，並參與黨內決策過程；第三，主張「集體領導」，並強調黨中央應充分輔助、整合國民黨立法院黨團與藍營執政縣市；最後，將致力於推動深耕艱困選區、深耕議題與黨的「街頭路線」，藉此創造黨與民眾的再連結。

面對大敗後國民黨內的風風雨雨，江啟臣則引述孫中山的話語「安危有時終須仗，甘苦來時要共嘗」，試圖鼓勵不分年紀的國民黨員一同改造國民黨。為了要徹底改革國民黨，江啟臣也表示，他將展開全面拜訪「庚子鼠年的大年初一，是一年的起點，也是國民黨的起點，更是政黨政治重新出發的轉捩點」。並以高呼「中華民國加油，台灣加油，國民黨加油！」作結。

國民黨立委江啟臣在大年初一正式宣布角逐國民黨黨主席補選，並高呼要帶領國民黨「團結革新，勇敢啟程」。（江啟臣辦公室提供）

該場記者會除了有主角江啟臣外，前台中市市長胡志強，同樣被視為「少壯派」的立委林為洲、國民黨中央委員連勝文均到場支持，其餘無法到場的國民黨少壯派政治人物，例１如立委蔣萬安、許淑華、李彥秀、柯志恩、台北市議員李明賢等人，亦以錄影方式表達對於支持與祝福。至於連勝文，他則在致詞時直言，這兩周他頻繁與江啟臣就國民黨內整合議題交換意見，而他將不競逐黨主席，並全力支持江啟臣參選。

國民黨立委江啟臣現年47歲，曾任教於東吳大學、行政院新聞局局長，並於2012年擔任立委至今，2018年至2019更曾擔任國民黨立法院黨團總召集人，2018年曾有意角逐國民黨內台中市市長提名，但於初選敗給現任市長盧秀燕。

（綜合報道）