【武漢肺炎】台灣製口罩全數政府徵用定價　民眾每天限購最多3個

台灣總統蔡英文今日（30日）表示，武漢肺炎疫情將加強防疫物資控管，而口罩在年假後將逐步恢復生產，每日可生產420萬個，政府相關部門會統一徵購、調控、統一售價，並追蹤口罩產量與存量，確保供需無虞。

武漢肺炎疫情持續，台灣亦出現口罩搶購潮。（中央社）

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蔡英文今日下午在副總統陳建仁陪同下舉行敞廳談話。她提到武漢肺炎相關防疫工作時表示，會加強防疫物資控管，口罩在年假後已經逐步恢復生產，每天可生產420萬個，政府相關部門會統一徵購、統一調控、統一售價的措施，並追蹤口罩產量與存量，確保供需無虞，且會嚴格查緝囤積與哄抬等問題。民生需求會由超商、藥妝、藥局、醫材等渠道提供，並延續每人一次限買最多3個，暫定至2月15日止。

針對疫情對經濟造成的衝擊，蔡英文則指示相關部門因應，包括穩定股匯市、減少短期心理因素衝擊、輔導企業做好防疫、對受衝擊的產業進行紓困等。

蔡英文今日下午在副總統陳建仁陪同下舉行敞廳談話。（中央社）

據了解，台灣行政院今日邀集經濟部與衛福部協調後，決定依傳染病防治法，政府將向業者每天徵購400萬個口罩，統一由政府調配，提供防疫人員所需，並由中央統一調控分配給全國販售通路、統一售價，避免遭到哄抬。

中央流行疫情指揮中心同日傍晚亦宣布，周五（31日）政府將全數徵用台灣口罩工廠所生產的一般醫用口罩及外科手術口罩，每日共約400萬個，分配上民生需求每天約釋出260萬個，醫療或公務防疫及儲備需求則為每天約140萬個）。

對於日本首相安倍晉三今日表示，有必要讓台灣參加世界衛生組織（WHO），否則難以防疫。蔡英文在談話時回應道，感謝美日加拿大等國公開支持台灣加入WHO，她希望WHO不要因為政治因素而排除台灣，WHO要有台灣參與的空間。