【武漢肺炎】因應「口罩之亂」　台政府採實名制分流限購口罩

為因應新型冠狀病毒疫情造成台灣民眾搶購口罩的問題，台灣行政院在當地時間2月3日晚間宣布，自2月6日起民眾購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡至全台6,000多家健保特約藥局購買口罩，每個人在7天內限購2片，一片口罩降價為新台幣5元（約合1.3港元）。

日前為因應民間的口罩搶購問題，台行政院在1月底宣布，由官方全數徵購台灣生產的口罩，並透過便利商店與藥粧店等通路配售，規定每人每日限購3片，每片新台幣6元，但民眾仍是一「罩」難求。對此，台行政院經研議討論後拍板自2月6日起改以實名制配售口罩，比照慢性病處方籤，台灣民眾需要使用健保卡至全台6,000多家健保特約藥局購買口罩。

台灣將採取實名制限購口罩，規定每人在7天內限購2片。（中央社）

台行政院表示，為整健保系統與物流系統整合，自2月4日起暫停於便利商店與藥粧店等原本通路的口罩配售，2月6日起只在健保特約藥局上架。至於，沒有健保特約藥局的52個偏遠鄉鎮，將請縣市政府所轄的衛生所協助販售口罩；行動不便的獨居長者、身心障礙者等，將請疫情指揮中心協調地方政府釋出存量，提供給需要的弱勢族群。

台行政院指出，口罩配售新制上路後，每家特約藥局每天將會鋪貨成人口罩200片、兒童口罩50片。每人一次限購2片口罩，每片降價為新台幣5元；購買一次後要7天后才能再買；若需幫家人或朋友購買，每人每次限制僅能再多持一張健保卡代購，防止有人一次拿多張健保卡充做買口罩人頭。

此外，台行政院為紓解購買口罩的人流，還進一步依照民眾的身分證字號限制購買口罩的時間。口罩配售新制規定，台灣民眾身分證字號尾數單數者（1、3、5、7、9）在周一、周三與周五購買口罩；身分證字號尾數雙數者（0、2、4、6、8）為周二、周四與周六購買口罩，周日則皆可購買不限制。

台健保署補充，外籍生和外籍工作者滿六個月都會有健保卡，可一併持居留證購買，同樣看「居留證末碼」分流購買。至於，未被納入台灣健康保險制度的陸生，以及居留未滿六個月者該如何購買口罩，在口罩配售新制公布的第一時間，台灣政府尚未說明相關配套措施。

台疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前口罩搶購亂象主要有幾大原因，包括供需不平衡、民眾搶購，以及民眾在不需要時用了太多口罩。（中央社）

針對口罩配售實名制，每人從每天限購3片調整為每7天只能限購2片，台行政院長蘇貞昌表示，在此時此刻，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，呼籲台灣民眾互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。

蔡英文則表示，該政策是為了讓更多有需要的民眾買得到口罩。她指出健康民眾不需要一律戴口罩。看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。