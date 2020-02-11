【觀察】韓國電影「衝奧」成功　兩岸民眾：何時捧回我們的小金人

備受影迷關注的「第92屆奧斯卡金像獎」落下帷幕，韓國導演奉俊昊憑藉《上流寄生族》捧回了最佳導演、最佳影片、最佳編劇以及最佳國際影片等四項大獎。值得注意的是，這是韓國電影首次拿到奧斯卡大獎，也是奧斯卡第一次將最佳影片頒發給一部非英語電影。 《上流寄生族》獲獎後便引發兩岸影迷爭相探討，除了對影片本身足夠好到能獲獎有所爭議外，更多的觀眾面向自身，提出了問題：大陸或台灣何時能夠出現一個奉俊昊？

一班亞洲面孔的電影班子奪得奧斯卡最佳影片這項最高殊榮，可謂前所未見。（路透社）

提出這一問題的確有意義，同樣身處東亞社會、同樣被以荷里活電影旋風裹挾並試圖走出自我的電影工業，為何韓國電影屢屢在世界嶄露頭角，而兩岸電影卻始終無法「衝出亞洲，走向世界」？

對於大陸影視行業而言，《上流寄生族》的獲獎更多地引發了民眾對大陸電影審查機制的批判。創作環境的不自由始終是大陸電影人無法擺脱的鐐銬。前有大陸導演賈樟柯在微博發出「重回地下」的無奈之聲，後有2019年多部電影莫名撤檔的「審查風波」，電影從業者不得不選擇「戴着鐐銬跳舞」。

同在亞洲，奉俊昊可以借一個寓言故事將矛盾直指貧富差距、階層矛盾等社會問題，而中國電影人卻不得不將藝術對現實的批判性小心隱藏，為了乞求過審而加上「光明的尾巴」。

對於台灣影迷而言，期待「台灣奉俊昊」的聲音可能更有底氣，畢竟台灣導演李安是第一位拿到小金人的華人導演。但可惜的是，李安之於台灣無法等同於奉俊昊之於韓國。

縱觀李安在奧斯卡拿到的幾次大獎，除了以「東方奇觀」拿到最佳外語片的《臥虎藏龍》之外，其餘《斷背山》以及《少年派的奇幻漂流》均不是東方故事。而李安的求學及成長經歷也再再說明，在電影創作領域，他其實是一位深諳荷里活電影內核的「美國導演」。

雖然奉俊昊本人也深受荷里活電影影響，正如他在獲獎時致敬了偶像馬田・史高西斯（Martin Scorsese），但其創作其實是非常具有本土特色的。他是朴贊郁、李滄東、金基德等一系列「韓國導演群象」中的一位。

台灣導演李安是第一位拿到奧斯卡獎座的華人導演。（資料圖片/中央社）

那麼前有侯孝賢、楊德昌，後有魏德聖、黃信堯的台灣電影界能否出現下一個奉俊昊呢？現實或許並不樂觀。首先，若以荷里活及奧斯卡的評審制度為標準，電影不僅僅是導演創作的藝術作品本身，它背後隱藏着一系列工業化、商業化的流程與手段。

沒有「舉國支持」和資本運作，很難打造一部「荷里活式大片」，《上流寄生族》在奧斯卡的公關宣傳費用是100多億韓元（約合0.66億港幣）。而近兩年台灣電影資本多倚靠大陸，大陸的投資與演員的培養，成了台灣電影的頂梁支柱，可以很悲觀地說，如果沒有大陸的資本支持，台灣電影將很快損失半壁江山。

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其次，台灣電影多重本土化，而國際視野不足。誠然「民族的就是世界的」，但如何將本土故事講出國際味道，讓西方觀眾了解並喜歡，的確是很多台灣導演難以立足世界影壇的羈絆。以《上流寄生族》為例，雖然電影是「韓國製造」，但其「主僕關係」已不再是東方倫理，而所表現的階級差異，既有韓國本土性又具有普世性價值，這使得西方觀眾以及評審接受起來十分自然，並無違和感。無論大陸還是台灣，正當壯年的電影人們極少有西方或海外求學經驗，這與韓國鼓勵電影人學習荷里活的培養模式大相徑庭。

奉俊昊的此次獲獎，諸多媒體給出的標題均是「韓國的勝利」，這背後的深意可細細體會。奉俊昊所代表的，不僅僅是他個人藝術的成就，更是韓國電影產業高度發展、人才培養模式的不斷創新、政策給予的極其自由的創作空間以及各種類型百花齊放的勝利。就此而言，無論大陸還是台灣，若想培養出自己的奉俊昊成功「衝奧」，勢必任重而道遠。