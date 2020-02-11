【武漢肺炎】台灣以「台北」名義參加世衛會議　大陸：搞政治操弄

世界衛生組織（WHO）舉行全球研究及創新論壇，商討有關新型冠狀病毒疫情的疫苗、療法和診斷工具開發等議題。在台灣，中央流行疫情指揮中心表示，台方以「Taipei」（台北）名義提交專家名單給WHO後，確定由兩位專家以視訊方式參與。 對此，大陸外交部發言人耿爽周二（11日）回應稱，台灣參與WHO技術性活動，必須在一個中國原則下經過協商，作出安排並經中方同意。 他並指責民進黨藉這個問題做政治文章，搞政治操弄，令人不齒。

因應武漢肺炎，世界衛生組織當地時間2月11日至12日邀請全球約400名專家舉辦論壇。（資料圖片）

據台媒報道，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥周二說，台灣與會的2名專家是以Taipei名義參與及簽署保密協定，與會內容不對外公開，而在WHO會中所討論的相關議題，台灣感染等防疫專家都會仔細討論，作為往後制定防疫政策的參考依據。

報道還稱，WHO首場專家會議已經結束，會議中各國專家針對武漢肺炎確診病例及防疫措施進行討論，台灣專家未有發言。至於第二場會議，其重點將是各國新藥及新疫苗的開發情形，預計台灣專家也將參與。

針對台灣以視訊方式參加WHO會議，總統蔡英文周一（10日）曾表示，線上參與只是第一步，持續爭取，希望以實質參與為目標，並且會持續努力。她並表示，這段時間，很多友邦，主要國家發言支持台灣，台灣都要利用這個機會表達感謝之意。

2月11日，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus，左）及世衛公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan，右）出席有關新型冠狀病毒肺炎的新聞發布會。（路透社）

大陸：台灣參與世衛活動須在一個中國原則下

對此，大陸外交部發言人耿爽回應指，陸方高度重視台灣同胞的健康福祉。此次新冠肺炎疫情發生後，國家衛健委及時主動向台灣通報疫情防控最新情況以及在大陸確診的台胞信息。

他強調，台灣參與世衛組織技術性活動，必須在一個中國原則下經過協商作出安排並經中方同意。根據中方同世衛組織達成的安排，中方已覆告世衛組織，同意台灣醫療衛生專家以個人名義參加此次論壇。耿爽又指責民進黨藉這個問題做政治文章，搞政治操弄，令人不齒。

（綜合報道）