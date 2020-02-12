【武漢肺炎】韓國稱台發生社區感染發禁令　台否認：尚未出現

韓國政府於2月11日召開記者會，公開呼籲韓國民眾避免到新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本旅遊訪問，並在記者會上標示台灣「爆發小區感染」。 台灣中央流行疫情指揮中心隨即於2月11日當晚召開記者會，嚴正澄清台灣並沒有爆發小區感染。監測應變官莊人祥表示，目前台灣18例確診皆為境外移入病例或與密切接觸，尚未出現小區感染病例，外籍旅客在台灣境內感染風險也低。

據了解，韓國方面除了呼籲韓國民眾非必要勿造訪中國大陸、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、台灣和日本外，更提醒韓國民眾去到已出現確診病例的國家要格外小心。韓國方面針對台灣訪韓旅客，擴大嚴格入境檢疫措施，自2月17日起，凡來自台灣、馬來西亞的入境旅客，將逐步列入該項措施適用對象，除填寫入境卡外，須詳實填報健康申明卡及在韓國停留時的聯絡信息，以利後續防疫措施跟追蹤。

對此，台外交部發言人歐江安響應，外交部及駐韓國代表處對韓國的錯誤認知表示遺憾，台灣將積極促請韓國更正錯誤決定。

歐江安說，外交部尊重韓國政府的防疫措施，但於記者會上誤指台灣屬於「爆發小區感染的國家」，此事並非事實，台灣外交部及駐韓國代表處對韓國的錯誤認知表示遺憾，台灣將積極促請韓國更正。