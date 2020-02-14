【武漢肺炎】菲律賓宣布解除對台灣旅遊禁令　蔡英文警告有效？

菲律賓2月10日將台灣比照中國大陸及港澳地區祭出旅遊禁令，引發台灣朝野不滿。台灣總統蔡英文今天還放出狠話將採取反制措施。 據聯合新聞報道，菲律賓政府於今天（14日）下午召開內閣會議，經跨部會討論，瞭解並肯定台灣對防疫工作採取的嚴謹措施與努力，最終作出決議，宣布即刻取消對台灣旅客的旅遊禁令。

菲律賓因應武漢肺炎疫情，10日晚間宣布「臨時旅行禁令」，將台灣與中國、香港、澳門旅客都列入禁止入境。許多台灣民眾只能在菲律賓的機場過夜，11日上午再搭機返台。（中央社）

菲律賓2月10日晚間下令，基於「一中原則」，把台灣劃入對中國大陸、港、澳實施的「臨時旅行禁令」。除非具菲國國籍或持永久居留證，其餘旅客14日曾到過陸、港、澳、台，將暫時禁止入境。

措施引發台灣朝野不滿。儘管菲律賓總統杜特爾特在當地時間2月13日稱，這項決定與「一中政策」無關，但台灣總統蔡英文今天仍強調，菲律賓將台灣納入旅行禁令一事如果是基於政治考量，「那我們就要請他們三思」，因為台灣不能容忍這樣的事情，也必然會有一些相應的處理。至於反制作為是否包括禁止菲律賓來台工作？蔡英文說，答案很簡單，相信台灣相關部會也都做好準備，「時間到了，有必要的話，我們就會宣布」。

蔡英文表示，菲律賓將台灣納入旅行禁令一事如果是基於政治考量，台灣必然會有一些相應的處理。（台灣總統府提供）

對菲律賓政府解除對台灣旅遊禁令的決定，台灣外交部表示肯定。同時呼籲世界衛生組織（WHO）盡速更正對台灣的不當列示。

台灣外交部指出WHO在其公布的報告中將台灣納入中國疫區，部分國家目前對台灣發布旅遊禁令、暫停航班等，對台灣政府與人民造成極大的困擾。

台灣外交部重申，WHO應邀請台灣參與今年世界衛生大會(WHA)及其他WHO的技術性會議、機制與活動，「唯有將台灣2300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫無缺口及漏洞」。

目前菲律賓對中國大陸、港澳地區的禁令仍然維持。