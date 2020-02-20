疑反制意大利禁台航直飛令　台灣宣布禁止意國豬肉進口

台行政院農業委員會的轄下單位──動植物防疫檢疫局（簡稱防檢局）於2月19日宣布，經滾動式評估國際疫情，認為意大利薩丁尼亞島的非洲豬瘟疫情有升温趨勢，決定將意大利自非疫區國家名單除名，意國的活豬、豬精液、豬胚及相關豬肉產品將暫停輸台，同時將該國列入過去3年內發生非洲豬瘟國家名單。

台外交部發言人歐江安表示，禁止意國豬肉輸台，不是外交反制，是基於防範非洲豬瘟疫情所做的決定。 （屈彥辰／多維新聞）

外傳禁意國豬肉輸台的舉措，是針對意國禁止台灣航班入境的外交反制手段。對此，台外交部發言人歐江安表示，停止意國豬肉的進口，是根據意大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情的發展。基於維護台灣人民的健康，以及基於科學根據，台灣方面所做成的停止意國豬肉進口的決定，跟意大利停飛案沒有相互連結的關係。

歐江安話鋒一轉，表示但是無論是意大利停止台灣航班入境案或是停止意大利豬肉進口案，兩件事情都應該是以科學的證據為處理的原則，這是台灣政府一貫的原則，台灣政府的決策是基於科學的證據，而不是政治。

歐江安也再次重申，意大利政府是受到世界衛生組織（WHO）的誤導，將台灣視為中國的疫區，這是嚴重的事實錯誤，意大利政府對台灣停飛的決定，不是基於科學的證據，台灣也對意大利到目前為止都不能夠提出合理的說明且加以改正，台灣會持續表達台灣政府的關切與失望，台灣政府也呼籲意大利政府，必須透過科學的論據、科學的數據，調整台灣停飛的措施，停止將台灣視為中國的疫區。

歐江安說，這部分可以透過雙邊專家的對話，來釐清相關的事實，台灣要求意大利方面儘速恢復台灣跟意大利間的定期航班。