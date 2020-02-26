【新冠肺炎】台灣一外籍看護工確診　曾接觸被感染老人

台灣新增1例COVID-19（俗稱武漢肺炎）確診個案。台灣流行疫情指揮中心在當地時間2月26日下午1時30分召開記者會宣布，第32例確診個案為日前本土感染個案、北部80多歲老翁（案27）在住院期間接觸到的30多歲女性外籍看護。 至此，台灣累計確診數增至32例，1例死亡，5例出院。

指揮中心也宣布，另一宗本土感染個案、北部60多歲婦女（案24）引發的家庭群聚感染事件之疫調結束，目前已無社區擴散的可能性。

台灣第27例新冠肺炎確診個案為一名北部80多歲老翁，無出境史為本土感染個案，感染源仍在追蹤調查中。 （台灣流行疫情指揮中心）

台流行疫情指揮中心表示，在北部80歲老翁（案27）確診後，即透過警政單位和台移民署協尋曾於2月11日至16日照顧老翁之外籍看護（案32），在不到10小時的時間內就於2月24日晚間尋獲該個案，後送往醫院採檢通報並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於今（26）日確診。

台流行疫情指揮中心指出，由於案32為臨時看護，衛生單位已針對其2月16日至24日間之活動史調查，並將這段期間個案所照顧的其他病人、同病室病人及照顧者等匡列為接觸者進行採檢。北部80歲老翁（案27）引發的相關群聚感染事件，截至目前共掌握接觸者744人，並採檢153人，其中5人陽性（4人為老翁家人，1人為外籍看護）、141人陰性，其餘檢驗中。

由於身份為外籍看護工的第32例確診個案是在醫院內遭感染，也引發是否會院內感染的疑慮。對此，台疾管署署長周志浩表示，該外籍看護是單獨照顧老翁，所有接觸過的醫護人員已採檢都是陰性，其他接觸者仍在調查中，包括是否有接觸其他外籍看護工。

台疫情指揮中心指揮官、台衛福部長陳時中補充指出，目前外籍看護工在醫院內的接觸都已採檢完畢，而醫院院外仍在進行相關疫調，不排除將對外公布其活動史足迹。

台灣第24例新冠肺炎確診個案為一名北部60多歲婦人，無出境史為本土感染個案，由於查無感染源，一度引發台灣社會擔憂疫情是否出現社區傳播的現象。 （台灣流行疫情指揮中心）

對於日前曾引發台灣社會擔憂有社區傳播風險的第24例確診個案（近2年無出境史的60多歲北部婦人），台流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，由案24引發的家庭群聚感染事件疫調結案，目前已無社區擴散的風險。

陳時中指出，有關案24的疫調對象共853人，其中家屬12人有2例確診（皆為婦人的家人）其餘採檢結果皆為陰性，相關接觸的醫護人員、友人和其他接觸者採檢結果也是陰性。陳時中表示，感染源頭仍持續從資料追蹤釐清中，但感染已經沒有向社會擴散之虞，可能的接觸者也已過潛伏期，故宣布結案。

對於近日在台灣社會引發熱議的大型宗教民俗活動是否舉辦的問題，台內政部政務次長陳宗彥指出，針對宗教活動，台內政部已發函各地方政府，主要是提醒所有宗教團體要有立即延期的備案措施，要隨時注意台流行疫情指揮中心對於新冠肺炎疫情變化所做出的指導和提醒。

一年一度的台灣台中大甲鎮瀾宮的媽祖繞境活動已決定如期於3月舉辦，陳宗彥指出廟方已大幅縮小規模，並針對過去若干傳統儀式做出調整，如呼籲信眾不要跟着轎子走或摸轎子等等。台內政部會再次提醒各大宗教活動要適時注意疫情發展，並立即做好延期的備案措施，也會持續密切與廟方保持聯繫，做好溝通。