台陸委會：大陸散佈假訊息多來自微博　呼籲陸方當前應以防疫優先

近來台灣網路上出現許多關於台灣疫情的「假訊息」，台灣檢警調稱大多來自大陸微博等社群平台，大陸國台辦反擊是「民進黨當局編織謊言」。對此，台灣陸委會發言人邱垂正今天（5日）指出，大陸網軍散佈疫情假訊息，企圖擾亂台灣民心，製造防疫工作困難，可說是「害人害己、天理難容」。呼籲陸方當前應以防疫優先、以蒼生為念，務實溝通處理相關問題，操作政治分化只會弄巧成拙。

關於滯留湖北台人返台包機事宜，邱垂正不斷重申，台灣流行疫情指揮中心將依防疫專業考量採取措施，陸委會沒有進一步說明。（楊家鑫／多維新聞）

陸委會今天舉行例行記者會。針對大陸國台辦日前稱民進黨當局指「大陸網友在台散佈疫情假信息」，完全是編織謊言。邱垂正指出，陸方近期透過網軍方式在台散佈台灣疫情的假訊息，台政府透過溯源調查發現，訊息大多出自大陸微博等社群平台，檢警調單位也已進行偵辦，「國台辦所謂編織謊言的說法是不攻自破的」。

他表示，這種企圖擾亂台灣民心、製造防疫工作困難的行為，可說是害人害己、天理難容。呼籲陸方當前應以防疫優先、以蒼生為念，應務實溝通處理相關問題，操作政治分化只會弄巧成拙。

在疫情帶動的民粹氛圍與兩岸政治角力下，滯留湖北台人仍踏不上回家路。圖為滯留台人家屬在陸委會大樓前陳情。（楊家鑫／多維新聞）

關於滯留湖北台人返台問題，國台辦日前也痛批台行政院長蘇貞昌的「卡關卡在大陸」說法是「蘇式謊言」，邱垂正指出，當前疫情持續嚴峻，有關控管人員往來的作為，都是基於防疫優先、減少人員移動風險，避免造成防疫工作缺口。台政府對於接回滯留湖北台人的立場始終如一，秉持檢疫優先、弱勢優先，也已做好包機準備，隨時可以出發接回第二批121名台人。

邱垂正強調，蘇的說法完全是在說明事實，台政府採取的措施都公開透明，各界都認同，事實會說明一切。陸方一味歸責他人，很難理性解決問題，也無益於兩岸良性互動。並呼籲陸方減少對防疫毫無助益的政治口水，讓疫情能儘速獲得控制，才是為兩岸人民福祉著想。

至於媒體追問滯留台人隔離已久，不存在防疫破口的問題，以及有台人希望政府先讓子女先回台就學，邱垂正僅表示，相關包機進度涉及雙方正在協商溝通事項，陸委會沒有進一步說明。台灣中央流行疫情指揮中心將依相關法規、疫情發展情勢、防疫專業評估，來決定採取措施。

針對台商的清明節返台掃墓潮，邱垂正表示，如果疫情持續，台商必須提前14天返台進行居家檢疫，再去掃墓，赴陸後可能又要居家檢疫14天，返台掃墓相關成本高，預計返台人數有限。

在嚴格做好新冠肺炎疫情防控的前提下，上海目前已有逾半數台企復工復產。圖為上海東冠紙業有限公司的工人在生產車間工作。（中新社）

此外，關於疫情對兩岸經濟的影響，邱垂正表示，在兩岸經貿關係上，中國大陸包含香港，佔台灣出口金額比例過去都在40％左右，大陸復工延緩也可能造成台灣部分製造業供應鍊斷鍊、產線停擺、訂單減少、資金周轉等衝擊。

他指出，大陸歷經中美貿易戰衝擊，加上疫情影響，預期有多元佈局能力的台商可能會加速遷出中國大陸，降低依賴，但對於中小企業的衝擊可能比較強烈，這對兩岸經濟可能產生長遠影響。