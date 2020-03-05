美國在台協會理事主席莫健：美台「休戚與共，共存共榮」

台灣總統蔡英文3月5日（周四）在台灣總統府內會見美國在台協會（AIT）理事主席莫健（James F. Moriarty），她感謝美國立法、行政部門這段時間以來對台灣的大力支持，並強調台灣將持續強化自我防衛能力，「作為在印太區域一個民主的堅實盟友」。 莫健則表示，對蔡英文任內所達成的台美關係「感到非常驕傲」，台美關係除了長久以來在商業和戰略上的夥伴外，現已拓展到其他領域，未來台美將共同攜手，「休戚與共，共存共榮」。

蔡英文和莫健兩人互相拱手致意。（台灣總統府）

莫健於3月1日至7日訪問台灣，據AIT釋出的公開訊息，這是莫健自2016年起擔任AIT主席以來第8度訪台，而台灣外交部也表示，莫健此次訪台將拜會台灣政府高層級相關部會官員，就台美各項議題深入交換意見。蔡英文5日會見莫健，蔡英文致詞時表示，她特別感謝莫健在2020年1月參加台灣駐美代表處與華府智庫合辦的研討會，對台灣民主成果表達祝賀，而2020年大選再次展現台灣民主的韌性，期盼國際社會看到台灣對民主的堅持，並在國際參與上給予台灣公平的對待。

蔡英文強調，這幾個月來，新冠肺炎在全球擴散，是世界各國的共同挑戰，而台灣有意願，也有能力和國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

蔡英文感謝美國國會和行政部門在這段時間以來，在重要的國際場域為台灣發聲、大力支持台灣的國際參與，且就在稍早前，美國眾議院以415比0的高票下通過「台北法案」，對幫助台灣鞏固邦交、參與國際組織，以及增強台美經貿關係以具體形式來表達支持。她也對美國國務院譴責國際民航組織（ICAO）封鎖支持台灣的社群帳號、打壓言論自由，並肯定台灣在跨國公衛議題上的專業表達謝意，並稱「每個人都應該享有健康權跟言論自由」，這些共享的價值，是台美堅實夥伴關係的根基。

莫健指出，在蔡英文的第二任，美國將「加倍力道」來為台灣拓展國際參與空間。（台灣總統府）

蔡英文指出，台美不僅是雙邊夥伴關係，也是全球合作伙伴，在安全方面，她感謝特朗普政府持續對台軍售，台灣會持續強化自我防衛能力、促進國防自主，作為在印太區域的一個民主的堅實盟友；而在經貿方面，她期盼雙方能簽署貿易協定，加強經貿交流，促進雙方經濟成長。她強調，未來台灣會持續跟美國以及區域內理念相近國家緊密合作，共同為印太區域內的和平、穩定、發展帶來貢獻。

莫健：美國將「加倍力道」來為台灣拓展國際參與空間

莫健致詞時先祝賀蔡英文1月的勝選結果，並稱美國對蔡英文任內所達成的台美關係「感到非常驕傲」，台美關係除了長久以來在商業和戰略上的夥伴外，現也拓展到其他領域，包括技術、人道關懷等等，這些都為台美定義一個更持久的未來，讓台美能攜手共同面對未來面臨的挑戰，換句話說，台美關係現在是「休戚與共，共存共榮」。

莫健強調，為台美關係立下堅實基礎的，就是雙方的共享價值，基於這樣的價值，讓台美都能貢獻一己之力，透過自身的資源、經驗來面對目前全球社會面臨的挑戰，在蔡英文的第二任，美國將「加倍力道」來為台灣拓展國際參與空間，這樣的需求在全球面對新冠肺炎疫情擴散之時，「也是不言自明的」。他說，在這次新冠肺炎疫情上，台灣的應對措施不僅謹慎、透明，也以證據為基礎，都展現台灣民主的實力，也讓全世界看到「台灣原來可以對世界貢獻這麼多」，未來台灣若能分享這樣的知識、經驗，以及慷慨之行的話，相信全世界都能受惠。他期待和蔡英文就「如何開啟台美關係的下一個篇章」展開討論。