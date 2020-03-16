【新冠肺炎・觀察】台灣政府塑造強大防疫形象的考量

拜交通革新所賜，大幅消弭地理空間的隔絕，現代人類的往來互動較19世紀工業革命之初，更加頻繁密切，國家間的互動亦復如是。這種交通上的便利，卻也成為傳染力高的病毒、細菌得以散播、肆虐全球的温床，20世紀最著名的例子即為「1918年流感大流行」（亦稱「西班牙大流感」），最早出現於美國堪薩斯州芬斯頓軍營，時值第一次世界大戰、人類尚未建立起嚴密的防疫觀念暨措施，故流感病毒跟着赴歐參戰的美軍傳播到歐洲。

作為歐美「佛系」防疫的強烈對比，台灣的防疫措施似乎強而有力。圖為台灣行政院長蘇貞昌宣傳禁止陸生赴台防疫政策。（Facebook@蘇貞昌）

1920年春季起，流感病毒便神秘的消失，其病毒株也從未被真正辨認過，發生的原因、起源、零號病人究竟是誰等等，至今仍然成謎。唯一能確定的是，人類頻繁的往來，尤其是進出口貿易、人員往返越是密切的地區或國家，確實給予病毒相當的傳播助力。

爾今，新型冠狀病毒肺炎擴散全球，造成全球的經濟衰退，難以計數的人們暴露在感染的風險之下。病毒不停傳播的過程中，着實將歐美的防疫體系如戳破糊紙般的擊潰，歐美的防疫體系漏洞顯現於世人眼前，這才知道電影所塑造的防疫嚴密形象，只是影視的夢幻泡影，現實則是不堪一擊，而歐美的防疫體系漏洞乃源自於其醫療體系的體質不良，特別是美國，高度商業化的結果是就連檢疫都得患者自掏腰包，意識到事情嚴重的美國總統特朗普才指示提供免費冠狀病毒檢測，並給受影響的美國勞工帶薪病假。

美國境內3月14日新冠冠病毒肺炎確診病例已達至少2,816宗，全國有至少16個州因疫情惡化而發出「停課令」。（AP）

台灣作為歐美「佛系」防疫的強烈對比，台灣的防疫措施似乎強而有力，有效抑制疫情，甚而讓台灣得到國際關注，希望台灣能夠不吝分享防疫經驗，何以台灣跟中國大陸的地理位置如此之近，往來也頻繁密切，台灣卻能壓制疫情於百例之內（截至3月15日67例確診，確診個案中1例死亡）？於此同時，台灣政府跟媒體在將大眾的焦點轉移到另一處，也就是台灣後來新增的確診案例，都是經由「境外移入」所感染的案例，台灣整體的防疫措施還是完善嚴密的。

從中細思極恐的是，台灣政府現在的形象塑造，包含媒體在內多一致強調歐美佛系防疫所造成的疫情失控等，恐怕多有為了日後台灣可能發生的大規模感染做解套的「預防針」。事實上相關的專家學者早已表示，台灣爆發社區傳播只是「時間早晚」，假設台灣果真不幸爆發大規模感染，用歐美疫情失控，作為台灣的強烈對比，實則是讓台灣人民能稍稍「寬心」，甚至用雙方確診案例多寡的比對，去消弭台灣人民屆時的可能不滿，「比較他人的苦痛、襯托出自身的好」是非常標準的人性，也是台灣政媒現正在烘托、營造的一股氛圍。

台灣刻意突顯強大防疫形象，立即得利者都會是蔡英文及民進黨政府。 （台灣總統府）

就防疫相關的數據面，目前台灣相較於其他國家地區，治理作為確實有值得讚許之處，然而「肯定自己的好」的靡靡之音，卻也開始自溺蔓延。近日在台灣社群網站上，廣泛流傳着一篇簡單貼文，寫着「台灣為今日的情形準備了17年，防止假如台灣又再度被世界拋棄」，這則貼文在互聯網上引起廣大回響，台灣網友一片叫好，也使台灣人本位的主體情緒被炒到沸騰，純粹的政治化。

綜觀台灣防疫層面大有為政府的形象塑造，就政治影響而言，基本可梳理分做短、中、長期三種效果，且均為民進黨政府所樂見。短期效果可讓現正執政的蔡英文及民進黨有更多正當理由，借疫情當頭為所欲為，甚而掩蓋防疫期間即將通過的某些爭議法案；中期效果則為，替可能的台灣大規模感染解套，以他人的苦痛，映襯台灣的防疫成功，為自己「下莊」；長期效果則為，17年前的陳水扁政府早已想到今日，「陳水扁當有先見之明」，除了又替民進黨加分外，風向帶得好亦可順帶把苟延殘喘的國民黨直接送入「深切治療部」。

防疫本應純粹，努力的目標是守護人們的健康、生命與安全，但台灣內部近來的社會氛圍、輿論，再到台灣政府近期的作為跟說法，其中有太多令人細思極恐的地方，防疫與政治掛上鈎，最後只會讓防疫變了調，受苦難的還是台灣人民。