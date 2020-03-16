【新冠肺炎】「台籍出美籍入」躲過隔離　雙重國籍成台防疫漏洞

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在全球多國蔓延。在台灣，當局明定14天內有大陸、港澳、韓國等地旅遊史人士，入境後須「居家檢疫」（當地隔離措施之一）14天。不過台媒報道，有人持台灣護照出境澳門，再經由美國返台，入境時改用美國護照，由於系統無法辨別為同一人，成功躲過隔離四處走，直到就醫使用同一張健保卡時，醫師才發現其曾於14日內入境澳門。有醫護憂心表示，許多雙重國籍者入出境「換照」，恐成防疫漏洞。

根據報道，這名居住於北部的人士，是取得台灣護照的大陸配偶，3月3日抵達澳門，隨後又轉往美國，近日回到台灣。直到幾天前，該人士到牙醫診所就診，醫師發現健保卡內有澳門旅遊史，細問為何躲過居家檢疫，才驚悉其有雙重國籍，是持美國護照入境。

台灣對入境人士實施嚴格檢疫措施。（資料圖片）

而這名醫師急忙通報台灣疾管署，得到的回覆卻是，「具有我國國籍的此人，理論上應還在國外」，換言之，其入境時用美國旅客的身份進入台灣，系統無法辨識出兩本護照為同一人。

對此，台灣移民署表示，因台人目前入境不需要按壓指紋，因此雙重國籍人士持台灣護照入境，只能藉由口詢、檢查章戳及旅客申報方式來確認旅遊史。內政部次長陳宗彥則說，若雙重國籍者的兩本護照都曾經在台灣出入境時使用過，身份就會被註記在一起，查驗系統可以辨識為同一人。

不過，陳宗彥也坦言，假設一直以來在台灣出入境都使用同一本護照，那政府就無法得知其有雙重國籍身份。至於上述個案，必須進一步細查，才能得知哪個環節有問題，而這名人士也已觸法，後續會再追查，並進行裁罰和居家檢疫的措施。

（上報）