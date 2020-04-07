【五一黃金周】大量市民清明外出　再不自律台灣或取消五一連假

清明連假台灣民眾出遊踴躍，被質疑恐是新型冠狀病毒肺炎COVID-19防疫破口，各界也關注五一勞動節連假是否取消。行政院長蘇貞昌今（7日）在立法院備詢前受訪表示，五一連假目前沒有取消的規劃，但如果民眾不能自律，以至於疫情更嚴重，會視情況靈活運作。

針對五一連假是否取消，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，要看疫情變化與民眾配合度，有別於蘇貞昌先前說的沒有取消的規劃。蘇貞昌今解釋，目前確實五一連假沒有取消的規劃，還是希望民眾多多休息。

蘇貞昌說，但確實如陳時中所說，疫情不斷變化，也是希望民眾配合情況、自律情況怎麼樣，如果民眾都不能做到自律，以至於疫情更嚴重，那會視情況靈活運作。

蘇貞昌表示，還是希望台灣民眾這段時間以來表現被世界肯定的高水準，在這段時間更進一步自我自律，大家一起防疫，這是保護自己與家人安全，也是減低社會負擔，連假還能休息，何樂而不為。

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