台軍擬修刑法防假消息　學者：重挫軍事新聞採訪實務

在台灣，民進黨立委趙天麟在4月15日指出，台國防部曾提出《刑法》修正草案的 「建議」，希望能仿效《傳染病防治法》，裁罰「傳播」軍事謠言者；台國防部長嚴德發並對此表示，將盡速完成修法。 不過，有台灣傳播學者指出，目前公布的「建議」草案一旦完成立法，將嚴重影響軍事記者的新聞採訪自由；國民黨立委陳以信也指稱此草案有過度侵害言論自由的嫌疑。

根據台國防部擬增訂的《刑法》第155-1條修正草案內容，「意圖散佈於眾，明知而捏造或傳述有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯前項之罪者，得加重其刑2分之1。」

目前公佈的《刑法》第155-1條修正草案。（台立法院ivod）

針對民進黨政府有意以《刑法》處理軍事「假新聞」，尤其是第155-1條文中「傳述『有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息』」形同將給軍事記者們一個「大帽子」，一旦政府不認同記者採訪的內容為真，恐能以該法入罪採訪者，使得不少軍事線記者對草案義憤填膺，紛紛認為此舉恐使台灣言論自由倒退至戒嚴時代。

中正大學傳播學系教授管中祥於4月15日接受《多維新聞》採訪表示，政府對於言論管制本來就是越少越好，這法本來就不應該訂定，更何況是定在《刑法》，畢竟這很有可能成為未來政府反制媒體報道、限制新聞自由的工具。

管中祥舉例，假使該版草案通過，即便記者已經確認某個軍事消息為真，但因恐懼來自國防部的纏訟壓力，記者可能不敢登出這篇報道，而當記者需要考量來自官方的纏訟之時，這將使媒體與記者失去監督政府的職能；管中祥認為，趙天麟怎麼還提醒國防部有此版草案，這更奇怪。

即便草案對於所謂「危害公安」，以及由誰來斷定軍事消息的真偽等規定都付之闕如，但管中祥指出，草案中「有關軍事作戰、演習、訓練、武器裝備研製或採購之謠言或不實訊息」其實已非常具體限制了記者行為，一旦該法通過，將重挫軍事新聞採訪實務。

即便國防部尚未就這修法提出「定案」，立委陳以信則稱，基於目前公布的版本恐有過度侵害言論及新聞自由的嫌疑，他建議台國防部應「三思而後行」。

面對《刑法》第155-1條修正草案恐有鉗制言論自由疑慮，台國防部也於16日指出，為保障台灣安全，政府尚在研討如何防範國防假訊息，而國防部將與相關部會，在確保言論自由及新聞自由的前提之下，參考外國立法與學者意見，審慎研討訂定修法內容。

趙天麟則於當地時間4月16日指出，基於防治假消息與新聞自由，均是確保台灣自由憲政與民主秩序的基石，相信身為主管機關的國防部與法務部將參酌各方意見，並在提報行政院會前作出最佳判斷，也希望各界能對軍事假消息防治提出「良策」；未來假使該草案有未盡周延之處，他也將提出相對應間監督與修正對案。