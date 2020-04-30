台灣獨派發起制憲公投：「北京的朋友們」可派代表一起參與

台灣制憲基金會發起「制憲意向公投」，4月30日將3000份連署書送交台灣中選會，盼台灣走完「最後一哩路」，並呼籲「制定一部符合台灣現況的憲法」。 台灣制憲基金會執行長林宜正在記者會上對中國大陸喊話，稱大陸「不必緊張，甚至可以派官方代表來台灣，一起了解、參與這場盛宴」。

林宜正在記者會上先向「北京的朋友們」說明何為台灣的民主。他指出，台灣歷經三十年的民主進程，賦予人民重要的權力，即「所有的台灣人有權決定台灣的未來，未來的台灣要長成什麼樣子，叫什麼名字，由台灣人共同決定」。

林宜正向「北京的朋友們」表示，應好好看待「制憲意向公投」藴含什麼樣的意義，「不要只是眼睛看着台灣這塊土地，要關心台灣人在想什麼」。（林仕祥／多維新聞）

林宜正說，能理解在一黨專政體制下成長的對岸官員，很難體會什麼叫台灣的民主，如果「北京朋友」真的關心台灣，應好好看待「制憲意向公投」藴含什麼樣的意義，「不要只是眼睛看着台灣這塊土地，要關心台灣人在想什麼」。

林宜正並稱，基金會2019年共做了四次民調，顯示有七成的台灣民眾贊成、支持台灣制定一部符合現況的新憲法；在三十年前，只有13%的人認為自己是台灣人，到了現在，有83%的人認為自己是台灣人，顯示台灣的國族認同已經達到相當高的共識，「還差一哩路，解決台灣的國家認同、國家定位的問題」。

林宜正歡迎「北京朋友」在任何時候聯絡他，來了解這場運動所藴含的意義，「我們不希望造成任何誤解，也希望跟你們做好朋友、好鄰居」。

台灣制憲基金會成員表達制定憲訴求。（林仕祥／多維新聞）

林宜正稱，「希望一場運動，能成為建構台灣美好前景的一場盛宴」，「大家不要那麼緊張，中國也不要那麼緊張，我在這裏邀請中國官方代表，可以實際上到台灣一起了解、參與」。

台灣制憲基金會這次共提出兩份公投案，其一為「台灣新憲法公投案」，要求台灣總統帶領政府推動制定一部符合台灣現狀與未來發展的新憲法，重塑憲政秩序，邁向正常國家；其二為「憲法改造公投案」，要求台灣總統依其職權，根據立憲主義法理，集結全民共識，帶領政府啟動憲法改造工程，讓憲法能持續革新，以符合台灣當前需要與未來發展。目前兩案均有3000人連署，均通過第一階段1932人的提案連署門檻。

對於此次公投，國台辦此前曾表示，台獨組織搞所謂「制憲公投」，目的是甚麼，大家都心知肚明，「台獨」是歷史逆流，是絕路；中國有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀；絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。