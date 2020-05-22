【兩岸關係】薛瑞福：北京對台政策失敗　國際對台支持大增

前美國國防部印太安全事務助理部長、現任「2049計劃協會」（Project 2049 Institute）主席薛瑞福（Randall Schriver）5月21日稱，北京對台政策失敗，一國兩制在台灣沒有市場，台灣防疫有成與北京的打壓，讓台灣的國際認同、讚揚與支持升至高點。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）5月21日舉辦視訊研討會，討論蔡英文第二任期下的美台關係與台灣在全球秩序的角色演變。

與會的薛瑞福稱：「中國對台政策失敗是北京自己造成的」。他說，一國兩制在台灣沒有市場，民調也顯示台灣民眾對中共好感降至新低，期望獨立的比例也從未如此之高，這是中國政策的失敗；北京企圖擠壓台灣國際空間，排除台灣國際參與，搶奪台灣邦交，但台灣與中國在新冠肺炎（COVID-19）疫情的不同因應態度，讓台灣的國際認同、國際讚揚與國際支持幾乎「達到從未有過的高點」。

席間，前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）則表示，美方應該繼續認真面對對台安全承諾，依據《台灣關係法》對台軍售，期望見到美台在經濟方面能更深化合作，如力促台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）等。

麥艾文也提出警吿，與台灣友好關乎美國利益，關乎美台歷史連結，而不是為了激怒或刺激中國，若是這樣最終將損害美國利益也傷害美國友人。