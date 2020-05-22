【港版國安法】台民進黨：若完成立法將「徹底改變香港命運」

十三屆全國人大三次會議今日（22日）上午開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對4類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動、外部勢力干預。人大常委會副秘書長王晨同日上午解說草案時，提到中央維護國家安全的機關，可在港建立機構，依法履行維護國安職責。 在台灣，執政的民進黨當日發出新聞稿，指一旦「港版國安法」完成立法，「將徹底改變香港命運，讓香港陷入更大的危機」，又指相關作法不僅「進一步踐踏香港的法治和自由」，更是向世界宣吿香港「一國兩制」已死，民進黨嚴厲譴責相關做法，並嚴密關注香港情勢的後續發展。

民進黨表示，港府曾在2003年北京的壓力下推動23條立法，禁止叛國、分裂國家和顛覆中央人民政府等作為，引發50萬人上街遊行後擱置迄今；2019年爆發反修例運動；2020年1月以來，即使疫情嚴峻，北京仍持續對香港加強管控，此次更刻意繞過香港立法會，由全國人大強行推動「港版國安法」，「不顧香港人民已明顯反對，也完全無視香港人民追求自由、捍衛民主的呼聲」。

民進黨稱，「港版國安法」是向世界宣吿香港「一國兩制」已死。圖為民進黨新聞部主任顏若芳。（資料圖片）

民進黨指，「港版國安法」草案一旦通過，勢必「嚴重威脅在港民眾的人身安全和人權」，「所有人都可能淪為下一個李明哲」。

民進黨又指，民主自由不可能和極權政體安然共處，台灣和香港皆是「面對中國壓迫的前線」，民進黨會努力守護台灣這座自由民主的堡壘，作為區域民主及香港人民的有力支柱，不讓香港人民孤單，因為追求民主自由，是台灣和香港及全世界所有人民都共同擁有的權利。

民進黨稱，大陸相關做法「不僅無法贏得香港民心及世界各國的認同，更會增加香港民眾的不滿與社會對立衝突」，對於可能造成的動盪情勢，民進黨呼籲北京應立即懸崖勒馬，停止破壞香港自治權與香港的未來，落實對香港的承諾，與香港人民展開對話，才是化解衝突的根本之道。