正視「現代奴隸制」：台劇《無主之子》反主流吸睛

2020年6月16日，「列夫特文化」等組織合辦電視電影《無主之子》鑑賞會，邀請台灣國際勞工協會陳秀蓮與世新大學社發所所長黃德北和導演、演員等人與談，《新國際》（New International）召集人林深靖表示，移工的處境有如現代奴隸制度。

2020年台劇《無主之子》演繹移工（外籍勞工）在台灣受到的不人道待遇，和移工在台生子後面臨的棘手身分問題等，劇中藉著移工之子黎子涵（林孫煜豪飾）作為敘述者，探討移工被歧視、打壓，並對其各種需求視而不見的狀況。鑑賞會採邀請制，但仍然坐無虛席，需加設座位，顯見台灣各界對《無主之子》的好評。

《無主之子》劇照。（中央社）

陳秀蓮於映後與談表示，很多移工面臨的是選擇的條件問題，移工要繳交高額的仲介費，在還清之前對許多不合理對待只能忍氣吞聲，這是為什麼協會接到的申訴往往是移工來台一年到一年半後才過來，因為這時候他們債務還清了，才不用害怕「惹麻煩」會被遣返。陳秀蓮也談到所謂「逃跑外勞」問題，越南藉的移工是最常逃跑、失聯的，就是因為越南的仲介費特別貴，逃跑對他們來說是最簡單的選擇。

陳秀蓮指出，台灣官方有掌握住的外籍員工就高達71萬人，其中12萬人是漁工，這12萬人中只有300人擁有陸地上的居所，剩下11.97萬人都住在船上，環境惡劣，因此2019年10月宜蘭南方澳大橋斷裂時才會砸死船上的移工。陳秀蓮表示，台灣政府這30年的移工政策的進步非常緩慢，但移工已經充斥在台灣各階層中，新冠病毒爆發時衛服部長陳時中指示不要抓捕在醫院中當看護的逃逸外勞，這不只是因為人道，而是你抓光了看護，台灣醫療就要崩潰，最後還是台灣人在受害。

黃德北則表示，過去的奴隸制度中最重要的概念就是不把奴隸當人看，造成美洲原住民被屠殺和非洲黑奴被大量抓捕，而現代是不允許這樣的事情，但是在面對移工時，還是有「他們不配和我們平起平坐」的思維；最近台灣還發生了以建教為名把東南亞學生騙到工廠工作又不給予勞工待遇的事件，對於這類事件，若台灣社會視而不見，只會越來越嚴重，台灣社會就會墮落沈淪，幸好有劇組願意拍攝底層民眾的故事。

黃德北詳述，移工中特別是以漁工的待遇最糟糕，這是因為在最早期時台灣沿海的漁工其實很多是大陸籍，但是台灣政府不承認有大陸籍的勞工，當然也不會保障他們的權益，因此船東對這些大陸漁工非常惡劣，形成一種傳統，遺留到現在的東南亞移工上。黃德北認為，不論是大陸籍還是東南亞藉，假如台灣社會可以容許這樣子的不人道待遇，將來也可能會這樣對待「自己人」，從陸配、外配，到沒有身分的孩子或甚至是原住民身上，這將是非常糟糕的未來。

林深靖則認為，他相信《無主之子》將會在台灣影劇史上留下一筆記錄，不管是題材還是手法上，相較起過去的台劇都有很多創新的地方，包括使用劇中最弱勢的、沒有身分的移工之子作為敘述者，這是很大膽的作法，過去比較常見的是「奴隸主書寫的奴隸文學」，也就是從強勢者的視角出發。

林深靖也舉例表示，劇中有許多反傳統、反主流的脈絡，甚至可以說是挑釁台灣傳統文化的，包括與移工談戀愛、生子的女主角。在台灣，男性娶東南亞的新娘是可以被接受甚至已很普遍，但是女性若和一個台灣俗稱的「越南仔」生孩子就很難被接受。