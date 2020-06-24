【釣魚島改名】謝長廷助日「甩鍋」？台學者：「遇日則退」慣性

日本沖繩縣石垣市議會日前通過議案，更改釣魚島「行政區劃」名稱，台灣政府反應平淡，甚至出現駐日代表謝長廷幫日本說話的情況。 對此，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎表示，謝長廷已非首次「助日」，但此次炮口對內，甩鍋當時的中華民國政府，令台人錯愕。而民進黨政府在保釣具體作為上，明顯與馬政府存在「温差」，也看到其「遇日則退」的外交慣性。

據悉，石垣市議會於當地時間6月22日通過議案，將釣魚島的行政區劃更名為「登野城尖閣」，再次引發中日台的釣魚島主權爭端。大陸方面包括外交部、國台辦都出聲抗議，同時，大陸自然資源部6月23日還公吿「我國東海部分海底地理實體標準名稱」，其中就包含「釣魚窪地」、「釣魚海底峽谷群」等釣魚島水下地形。

何思慎認為，事關主權，台政府不應該因為日方作為是針對大陸，或怕影響台日關係，就作壁上觀。（台灣抗日誌士親屬協進會供圖）

台灣方面，宜蘭地方政府與在野黨高聲抗議，國民黨主席江啟臣還邀請蔡英文7月7日出海保釣。不過，除了總統府及外交部重申釣魚島主權，概不承認日方的片面主張及行為，蔡英文並未對此有進一步表態，即使日前有高中學生請教她要如何宣示釣魚台主權，也顧左右而言他，強調「很多歷史因素及國際現實讓台灣受限，但最重要的是我們要有堅定的集體國民意志」。

而台灣駐日代表謝長廷在Facebook發文稱，他遍查歷史紀錄，發現1971年6月美國宣布把釣魚台列嶼和琉球交與日本管領時，中華民國政府2年內只有表示驚愕和遺憾，以及2紙重申「主權在我」的聲明而已。

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎指出，石垣市舊案重提「更名」之舉，雖不致於影響《台日漁業協議》，但無疑是「藉此凸顯日本沖繩對釣魚台列嶼的領有權，直接挑戰我國的釣魚台主權，政府絕不能以此為衝着大陸而來，且可能對日中關係帶來負面影響，或考慮台日友好而作壁上觀」。

他表示，民進黨政府的表態雖與馬政府時期的「東海和平倡議」相近，但在釣魚島爭端上的具體因應作為，明顯與馬政府存在温度差，使台人感受到民進黨政府「遇日則退」的外交慣性。

何思慎還批評，對日外交第一線的指揮官、駐日代表謝長廷，面對民意及在野黨批評「保釣不力」，不思檢討更具體有效的作法向日本據理力爭，反在臉書留言「1971年6月美國宣布把釣魚島列嶼和琉球交與日本管領，並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權」，並甩鍋當時的中華民國政府「做了什麼抗議」，批判國人認為當年政府積極強硬交涉為「禁不起歷史資料考驗」。

日本更改釣魚島「行政區劃」再次引發釣魚島爭議，民進黨政府冷淡以對，謝長廷發表「助日」言論，更受到台灣部分輿論批評。（Reuters）

何思慎指出，謝長廷恐怕不諳當時對美、日交涉的秘辛與始末，此番表態，炮口對內，攻擊主張「保釣」的民意及過去的國民黨政府，實令台人錯愕。

他說，在釣魚島爭端中，日本一再堅持其「無主地先佔」的合法性，但誠如日本文豪大江健三郎所言，「不論是南韓（獨島）或中國（釣魚島）都是在最脆弱、不能行使外交主張之下被佔領的」，1896年的歷史處境如此，1971年亦復如是。