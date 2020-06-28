點名兩艘海軍醫療船　美國防授權法草案提議醫療船停靠台灣

美國參議院日前提出新一年度的國防授權法草案，正在美國國會審議的《2021財年國防授權法》草案中，有條文呼籲五角大樓讓海軍醫療船「安慰號」（USNS Comfort）及「仁慈號」（USNS Mercy）停靠台灣，以便延續美台「在應對新冠肺炎（COVID-19）方面的協作」。

美國新法案擬讓海軍醫療船「安慰號」和「仁慈號」停靠台灣。圖為「安慰號」。（Reuters）

綜合媒體6月28日消息，美國參議院軍事委員會6月2日表決通過金額達7,405億美元的《2021財年國防授權法》。

報道稱，《2021財年國防授權法》草案中的1259號條款表達了參議院對美國海軍醫療船「安慰號」及「仁慈號」停靠台灣的意見。

這並不是美國參議院第一次在國防授權法案中呼籲美軍醫療船停靠台灣，不過《2021財年國防授權法》草案的相關條文強調了新冠肺炎對草案內容的影響，在文字上也有更明確的描述，指明兩艘醫療船的名字。

此前通過的《2019財年國防授權法》也有關於美軍醫療船訪問台灣的條文。

目前草案正在參議院軍事委員會各小組委員會進行審議，草案預計在未來幾星期完成修訂後送交國會表決。

美國新法案擬讓海軍醫療船「安慰號」和「仁慈號」停靠台灣。圖為「仁慈號」。（網絡圖片）

據悉，為協助當地醫院應對新冠肺炎，有1,000個床位的海軍醫療船「安慰號」3月30日起停靠在紐約，截止4月底離開，一共僅收治過182名各類患者。而「仁慈號」3月底停靠洛杉磯，直到5月15日離開，這艘醫院船僅治療過77名患者。

對於美國國會審議的《2021財年國防授權法》，台灣外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會近年持續在年度國防授權法案中，積極推動深化美台軍事安全合作與交流，彰顯美國會參眾兩院對台灣國防安全及台海和平穩定的高度重視與支持。

歐江安表示，外交部將持續密切關注《2021財年國防授權法》後續審議情形，並與相關行政部門保持密切聯繫，以持續深化美台安全合作關係。

據悉，近日來，美國對台灣動作頻頻，除了正在審議的《2021財年國防授權法》中有涉台部分，近日美軍運輸機再次飛越台灣，被指挑釁意味濃烈。

為應對美軍行為，解放軍軍機自6月9日以來已經8次進入台灣西南空域。