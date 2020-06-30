台灣啟動5G時代　蔡英文：4年將投資52億協助產業發展

台灣中華電信於2020年6月30日啟用5G技術，獲得台灣總統蔡英文高度重視。 蔡英文在啟動典禮上表示，希望台灣能利用5G技術，在後疫情的國際社會中掌握關鍵優勢地位。她說，政府會在5G開台4年之內投入200億新台幣（約合52億港元），並且鬆綁法規、調整技術來活絡市場，協助產業生態系發展。

蔡英文參觀中華電信5G啟動典禮。（袁愷勛攝）

5G是第五代移動通信技術（5th generation mobile networks或5th generation wireless systems）的簡稱，特色是更快速、更節約與更不受干擾，是4G的延伸系統。可以應用在無人工廠、無人機以及人工智慧AI，也能更強化雲端服務，例如雲端閲讀與雲端遊戲、線上平台戲劇、虛擬社群營造等。

蔡英文表示，台灣會在5G啟用後4年之內投入200億新台幣，並且鬆綁法規、調整技術來活絡市場，最後是配合5G產業生態計畫，體現國際觀點的戰略與資訊安全。蔡英文強調，在後新冠肺炎疫情時代，5G是關鍵中的關鍵，台灣已有硬體傳統實力，再加上創新應用打造台灣5G國家隊，期許在未來取得關鍵優勢地位。

交通部長林佳龍也陪同蔡英文參觀導覽，並致詞表示交通部重視5G的發展，在智慧運輸、無人機、智慧路流規劃、未來的智慧觀光運用都有很大期待。

台灣於2014年迎來4G時代，並且也在啟動5G上進行了數年的計畫，但遇到許多困難，其中之一是基地台的設置不易，往往受到當地民眾的抗議。光是2020年，就有彰化和美、嘉義水上等地發生基地台因為鄉民抗議而被迫關台的事情。

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