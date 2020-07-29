傳李登輝病危　醫院澄清仍在治療　蔡英文賴清德蘇貞昌前往探視

已在台北榮民總醫院住院5個多月的台灣前總統李登輝昨日（28日）傳出病危消息，醫院門外晚間起有大批記者守候。 台北榮總今日澄清，李登輝身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度，仍在醫院治療中。而正副總統蔡英文、賴清德和行政院長蘇貞昌也於上午9時30分抵達醫院探視。此外，台媒亦拍到94歲的李登輝夫人曾文惠從住處到榮總探望的畫面。

7月29日，台媒捕捉到李登輝夫人曾文惠離開住處畫面，並且拍到曾文惠座車抵達榮總。（ETtoday）

台灣總統府對外表示，蔡英文、賴清德、蘇真昌聽取李登輝醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於10時10分結束。

現年97歲的李登輝，2月8日睡前喝牛奶嗆到，導致不斷咳嗽，緊急送進台北榮民總醫院接受治療及觀察，後來確診感染肺炎。針對李登輝的死訊，醫院方面昨晚只透露狀況確實不佳，但對詳情避而不談，稱一切由李登輝辦公室說明。

而李登輝作為精神領袖的政黨台灣團結聯盟凌晨於Facebook發聲明，強調這是假消息，他仍然在醫院接受治療，也希望他早日恢復健康。

賴清德緊急取消原定行程，到醫院探望李登輝，圖為賴清德車隊進入台北榮總。（ETtoday）

早前2月8日，李登輝喝牛奶嗆到被送院後，隨即有大陸公眾號稱，「2020年2月10日，台北消息，綜合台灣各大媒體報道，台獨最大頭目李登輝，中午時間14點左右，在台北染病死亡！終年97歲。」引發兩岸熱議，但李登輝辦公室主任王燕軍隨即澄清，指李目前除了肺部浸潤的問題外，身體其他指數都相當正常。

但由於李登輝持續住院，病危傳言仍接連不斷，至2月23日，王燕軍再度出面澄清，李登輝穩定緩慢恢復中，且意識清楚。

3月，台灣網絡亦傳出李登輝死訊，指他與當時的賴清德都感染新冠肺炎病逝，不過，台刑事局稱，接報後追查發現消息來源為境外IP，研判是中國大陸網絡水軍「惡意扭曲攻訐政府，企圖打擊台灣防疫士氣」。

2018年9月20日，蔡英文發布前一日與陳菊前往李登輝家中探視照片。（蔡英文Facebook）

除今年外，李登輝近年也一直頻傳病危和逝世消息。2018年9月14日，台灣網絡有人指其數度進出醫院、已病危，李登輝方面當晚則否認稱，他這三周都在家中休息，沒有到醫院，不知為何有這種消息傳出。蔡英文同月20日晚間則在網絡發布其與時任總統府秘書長陳菊前往李登輝家中拜訪照片，破除有關傳言。

2019年2月3日，蔡英文擺放在家中跌倒住院兩個月後出院的李登輝。（總統府）

2018年11月，李登輝在家中跌倒，頭部碰撞導致流血送醫，有關李登輝病危的消息又再度甚囂塵上。他在住院2個多月後，於2019年1月31日回家休養，隨後蔡英文又以與李登輝夫婦的合影破除傳言。

（綜合報道）