由廈門游泳逾7小時偷渡到金門大膽島　大陸男遭逮捕先隔離14天

台灣海巡署金馬澎分署金門岸巡隊9日（周日）查獲一名中國大陸籍偷渡男子，竟發現該男子在沒有浮具的協助下，花了7個半小時從廈門游到金門縣烈嶼鄉的大膽島碼頭。

中國大陸籍偷渡男子遭拘捕（點圖放大）：

台媒報道指，9日，金門岸巡隊大膽安檢所接獲陸軍金防部大膽守備隊通報，在海哨前方500米海面發現有人載浮載沉，岸巡隊在岸邊埋伏後逮捕45歲的中國大陸籍李姓男子，當時李男手中並沒有浮具。

岸巡隊指，李男消毒後會安置隔離檢疫14天，這是台灣新冠肺炎疫情爆發後第一宗非法偷渡案。李男將依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

李男表示，他在9日凌晨3點從廈門往金門方向游，途中在小島上休息2次，直到上午10點半左右才在大膽島碼頭上岸。他聲稱看不慣中國大陸獨裁體制，嚮往台灣的民主自由。

不過一般以游泳方式偷渡的人都會以浮具協助，李男被捕時卻竟兩手空空，岸巡人員形容「根本是賭命」，又指該處海域海象未必平順且暗流不少，一不小心就會成為海上冤魂。

根據資料顯示，大膽島屬於金門縣烈嶼鄉的一部分，距離金門島約12公里，距離廈門島約4.4公里，與相距約800米的二膽島有「前線中的前線、離島中的離島」之稱。目前，島上仍有台軍駐防，台灣海巡署與警政署警力協防。2019年3月1日，大膽島正式開放登島觀光，但每日僅受理150名遊客登島，且不對中國大陸、香港和澳門遊客開放。

（綜合報道）